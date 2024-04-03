Владивосток, 3 апреля, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Мальчик шести лет госпитализирован с переохлаждением после того, как ушёл из дома и провёл всю ночь в лесу на морозе в Приморском крае. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей

Уточняется, что ребёнок 2018 года рождения на короткое время остался без присмотра взрослых и пропал вечером 2 апреля с придомовой территории частного дома в посёлке Хрустальный Кавалеровского района.

Незамедлительно были организованы поиски мальчика, в которых приняли участие как сотрудники правоохранительных органов, так и местные жители и волонтёры. Поиски продолжались всю ночь, около 08:00 по местному времени 3 апреля ребёнка нашли в лесном массиве. Мальчик лежал на земле, рядом с ним находилась его собака.

«Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз», — уточняется в сообщении СУСК по региону.

Отмечается, что температура воздуха ночью в Приморье составила до -4 градусов. Мальчик госпитализирован с переохлаждением и находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента региональной прокуратурой организована проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее ИА Регнум сообщало о поисках в Уфе двух пропавших школьников 2010 года рождения. Подростки перестали выходить на связь после того, как ушли на прогулку. Детей ищут добровольцы и представители экстренных служб, всего около 170 человек. В поисках задействованы суда на воздушной подушке, беспилотники и кинологические расчёты.