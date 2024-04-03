Тайбэй, 3 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. В результате мощного землетрясения, произошедшего в среду утром, 3 апреля, у берегов Тайваня, погиб по меньшей мере один человек, ещё более 50 получили ранения. Об этом со ссылкой на противопожарное управление острова сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Пожарная служба Тайваня сообщила, что один человек, предположительно… погиб в малонаселённом восточном уезде Хуалянь, где находился эпицентр землетрясения, более 50 человек получили ранения», — говорится в материале.

Утром 3 апреля сейсмологи зафиксировали на Тайване землетрясения магнитудой 7,5 и 6,5. Это землетрясение стало самым сильным подземным толчком на острове по меньше мере за последние 25 лет.

Для Филиппин и японских южных префектур Мияко и Окинавы, где также ощущались подземные толчки, объявили предупреждение о цунами. В 09:18 по местному времени (03:18 мск) цунами высотой 30 см достигло побережья японского острова Ёнагуни.

Как передавало ИА Регнум, в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщили, что на данный момент сообщений о россиянах, возможно, пострадавших в результате землетрясения, не поступало.