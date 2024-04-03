Тайбэй, 3 апреля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Крупнейший на Тайване производитель полупроводников TSMC объявил эвакуацию заводских площадей в связи с землетрясением на острове. Об этом 3 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Taiwankengo Тайвань

Уточняется, что мощное землетрясение, произошедшее утром у побережья Тайваня, поставило под угрозу производство у крупнейшей в мире компании, специализирующейся на производстве чипов.

Компания в настоящий момент проводит оценку нанесённого землетрясением ущерба. Малейшие вибрации способны уничтожить целые партии полупроводников, которые создаются с высокой точностью. По данным Bloomberg, компания сотрудничает с крупными корпорациями, в том числе с американскими Apple и Nvidia.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 апреля возле восточного побережья Тайваня произошла серия землетрясений. Магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,7. Часть зданий на острове получила повреждения, возникли перебои с подачей электроэнергии, пропал интернет. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В южных префектурах Японии объявлена угроза цунами. Данные о пострадавших в результате землетрясения гражданах России не поступали.