Авдеевка, ДНР, 3 апреля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Командование группировки войск «Центр» Вооружённых сил России наградило государственными наградами артиллеристов, отличившихся в ходе обеспечения поддержки продвижению мотострелковых подразделений на авдеевском направлении. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Командование группировки вручило бойцам медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость», медаль «За воинскую доблесть» II степени, а также медали «Суворова» и «Жукова». Одному из военнослужащих артиллерийского подразделения было присвоено первое офицерское звание», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы из расчётов боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» нанесли удары опорным пунктам Вооружённых сил Украины на авдеевском направлении, поразив живую силу противника и обеспечив продвижение штурмовых групп ВС РФ. Также военнослужащие с применением осколочно-фугасных снарядов подавили разрозненные подразделения украинских войск, пытавшиеся укрыться в лесополосе.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил приветственные телеграммы соединениям, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. В их числе — 38-я гвардейская Витебская ордена Ленина Краснознамённая, ордена Суворова отдельная мотострелковая бригада, бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 35-я гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова II степени отдельная мотострелковая бригада и 31-я дивизия противовоздушной обороны.