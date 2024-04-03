Штат Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Действующий президент США Джозеф Байден и экс-глава государства Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Нью-Йорк. Такой прогноз 2 апреля сообщил телеканал NBC News.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Оба политика уже обеспечили себе выдвижение в качестве кандидатов на пост главы государства от своих партий. Действующий американский лидер набрал 92,2% голосов после обработки 19% бюллетеней, экс-президент США после обработки 20% бюллетеней набрал 80% голосов.

На внутрипартийных выборах (праймериз и кокусах) определяется, сколько делегатов получат политики, претендующие на номинацию на летних конвенциях Демократического и Республиканского национальных комитетов. Трамп и Байден уже набрали нужное число голосов, поэтому борьба за пост президента США развернётся между этими политиками, как и четыре года назад.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало о победе Трампа и Байдена на очередных праймериз, которые республиканцы и демократы проводили сразу в нескольких штатах.

В начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение. При этом Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах.