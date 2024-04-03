Москва, 3 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) в России не подвергнутся ограничениям по срокам временного пребывания в РФ, сообщила 2 апреля в своём Telegram-канале официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Она также назвала ряд других категорий иностранцев, на которых не распространяется новый режим.

«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора», — написала Волк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД РФ разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранных граждан. По предложению ведомства, иностранцы могут находиться в России суммарно не более 90 суток в течение календарного года.

Согласно действующему законодательству, после истечения 90 суток пребывания в России мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. После иностранец получает право пребывать на территории РФ не более 90 суток.

Кроме того, МВД предложило усилить контроль в отношении работодателей и заказчиков, привлекающих в Россию иностранную рабочую силу.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.