МВД РФ решило не ограничивать срок пребывания в России мигрантов с ВНЖ
МВД РФ: ограничение срока пребывания мигрантов в России не затронет имеющих ВНЖ
Москва, 3 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) в России не подвергнутся ограничениям по срокам временного пребывания в РФ, сообщила 2 апреля в своём Telegram-канале официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.
Она также назвала ряд других категорий иностранцев, на которых не распространяется новый режим.
«Данный режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора», — написала Волк.
Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД РФ разработало законопроект по сокращению режима временного пребывания иностранных граждан. По предложению ведомства, иностранцы могут находиться в России суммарно не более 90 суток в течение календарного года.
Согласно действующему законодательству, после истечения 90 суток пребывания в России мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. После иностранец получает право пребывать на территории РФ не более 90 суток.
Кроме того, МВД предложило усилить контроль в отношении работодателей и заказчиков, привлекающих в Россию иностранную рабочую силу.
2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.