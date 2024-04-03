Тайбэй, 3 апреля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Информация о пострадавших в результате землетрясения на Тайване гражданах России не поступала. Об этом 3 апреля сообщила журналиста московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало», — сообщили в комиссии, уточнив, что среди знакомых и родственников сотрудников никто не пострадал.

Серия землетрясений произошла утром 3 апреля у восточного побережья Тайваня. Согласно обновлённым данным метеорологической службы Японии, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 7,7. Часть зданий на Тайване получила повреждения. Также сообщается о проблемах с энергоснабжением и с интернетом.

Сейсмологи предупредили, что в течение суток могут ощущаться афтершоки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что цунами высотой 30 см достигло южных берегов Японии. Специалисты предупредили, что высота приливной волны может возрасти. При этом у восточного берега Тайваня зафиксировано ещё как минимум три землетрясения магнитудой до 5,7. Подземные толчки произошли с интервалами до десяти минут.

Утром 3 апреля землетрясения магнитудой 7,5 и магнитудой 6,5 зарегистрированы сейсмологами на Тайване. Для японских южных префектур Окинавы и Мияко, а также для островной группы Яэяма где землетрясения ощущались как толчки магнитудой до 4,0, объявлена угроза цунами.