Пекин, 3 апреля, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Цунами высотой 30 см достигло побережья японского острова Ёнагуни после землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня. Об этом 3 апреля сообщил телеканал NHK.

Yaelo Землетрясение

Приливная волна достигла берегов Японии в 09:18 по местному времени (03:18 мск). Немного позднее, в 09:32 (03:32 мск) японское национальное метеорологическое управление сообщило, что небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. Японские специалисты не исключают, что высота волны может вырасти и достигнуть трёх метров.

При этом у восточного берега Тайваня зафиксировано ещё как минимум три землетрясения магнитудой до 5,7, по данным Геологической службы США (USGS). Подземные толчки произошли с интервалами до десяти минут и менее.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется. Очевидцы в социальных сетях выкладывают видео с наклонившимися и частично повреждёнными зданиями. Кроме того, сообщалось о перебоях с энергоснабжением на Тайване.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясениях магнитудой 7,5 и магнитудой 6,5 зарегистрированных сейсмологами на Тайване. Для японских южных префектур Окинавы и Мияко, а также для островной группы Яэяма где землетрясения ощущались как толчки магнитудой до 4,0, объявлена угроза цунами.