Париж, 3 апреля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Интерпол развернёт в Париже группу поддержки крупных мероприятий для поддержания безопасности на Олимпийских играх, которые пройдут во Франции летом 2024 года. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«В 2023 году Интерпол и Франция подписали соглашение об укреплении безопасности и международного сотрудничества в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года. Соглашение охватывает ряд областей, опираясь на глобальную сеть и опыт Интерпола, включая непрерывный обмен информацией для эффективного устранения любых потенциальных угроз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержания безопасности на Олимпийских играх в Париже также прибудут специалисты из Бельгии, Германии, Польши и других европейских стран. Также поддержку окажут и государства из других регионов, в том числе ЮАР.

Как передавало ИА Регнум, в марте вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс в интервью Reuters заявил, что на Олимпийских играх в Париже примут участие около 40 спортсменов из России. При этом МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее России Владимир Путин заявил, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными. Он подчеркнул, что Россия будет развивать свой спорт организует международные игры, которые будут следовать принцам олимпизма.