Вашингтон, 3 апреля, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Пентагон будет укреплять сотрудничество с частными компаниями, чтобы использовать новые космические возможности в военных конфликтах, заявил журналистам помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

С этой целью ведомство представило «Стратегию по интеграции коммерческих космических структур». Пламб отметил, что Пентагон готов поддержать частные компании, которые имеют потенциал в контексте объединенных сил.

В стратегии сказано, что интеграция частных космических компаний в деятельность Пентагона должна произойти до конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что США используют космическое пространство в военных целях против России.

Он отметил, что ВСУ применяют против российских войск американское высокоточное оружие, которое, работает при поддержке спутниковой связи GPS. Подберёзкин также выразил мнение о том, что большая часть космических спутников США носит не заявленное гражданское, а военное назначение.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал о том, что в правительстве США заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.