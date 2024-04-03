Лондон, 3 апреля, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Нарушением резолюций Совета Безопасности ООН назвал пуск КНДР баллистической ракеты МИД Великобритании. Об этом 3 апреля указано в соответствующем заявлении британского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля — это нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове», — отмечается в заявлении МИД Великобритании.

В британском внешнеполитическом ведомстве настоятельно призвали Северную Корею воздержаться от провокаций, вернуться к диалогу и предпринять ряд заслуживающих доверия шагов по денуклеаризации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пуском новой баллистической ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), ракета пролетела около тысячи километров и упала в Японском море.