Пхеньян, 3 апреля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Пуском новой баллистической ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 2 апреля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Второго апреля Ким Чен Ын… руководил первым испытательным пуском твердотопливной баллистической ракеты средней дальности нового типа «Хвасонпхо-16Б», оснащенной гиперзвуковой планирующей боеголовкой новой разработки», — уточняется в сообщении.

Ракету запустили с военного полигона в окрестностях Пхеньяна. Лидера Северной Кореи сопровождал заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик. Агенство опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ын руководит процессом запуска ракеты из командного наблюдательного пункта.

Боеголовка, отделившись от ракеты, пролетела тысячу км, достигнув максимальной высоты в 101,1 км, и упала в Японское море. По данным ЦТАК, ракета пролетела по изменяемой траектории с ограничением дальности полета.

Ким Чен Ын после запуска заявил о рождении «очередного мощного стратегического наступательного вооружения», которое наглядно демонстрирует абсолютное превосходство оборонных научно-технических сил КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало об успешном испытании Северной Кореей новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Пуск баллистической ракеты стал уже третьим в текущем году. Так, 14 марта КНДР осуществила запуск трёх ракет, дальность полёта которых составляла 350 км. Все три ракеты упали в Японское море. В январе Северная Корея запустила твёрдотопливную баллистическую ракету средней дальности, а позднее осуществила запуски крылатых ракет.