Флорида, США, 3 апреля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подключилось к расследованию инцидента с падением некоего объекта, который, предположительно, может являться обломком Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило издание The Debrief.

(сс) Josh Hallett NASA

«Объект, который в прошлом месяце пробил крышу семейного дома недалеко от Нейплс, штат Флорида, в настоящее время исследуется NASA, чтобы определить его происхождение», — говорится в материале.

Речь идёт о некоем объекте, упавшем 8 марта на крышу дома одного из жителей округа Кольер. Предмет пробил потолок и едва не задел его сына. Позднее мужчина опубликовал фотографии предмета и сообщил о намерении связаться с NASA.

Как отмечают авторы материала, в момент инцидента космическое командование Соединённых Штатов Америки отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с Международной космической станции.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта в районе Милакова на севере Польши потерпел крушение неизвестный объект, о пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский, комментируя ситуацию, заявил, что речь, вероятно, идёт о метеорологическом зонде.