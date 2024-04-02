Туапсинский район, Краснодарский край, 3 апреля, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Всероссийский детский центр «Орлёнок» приобретёт переносные приборы для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующую информацию разместили на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Учреждение находится в поселке Новомихайловский Краснодарского края. Объектом закупки выступает подавитель БПЛА типа ружьё. Центр намерен закупить два таких прибора.

В описании объекта закупки отмечается, что аппарат должен иметь не менее восьми каналов блокировки, встроенную направленную антенну с высоким коэффициентом усиления и другие характеристики.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские военные специалисты быстро находят способы глушить дроны украинской армии с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, Киев может разработать хоть миллион беспилотников, но они вскоре окажутся бесполезными, поскольку Россия оперативно разрабатывает меры борьбы с такими устройствами.

12 марта появилась информация о том, что доработанное антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» научилось подавлять украинские FPV-дроны в зоне спецоперации.