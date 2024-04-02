Вашингтон, 3 апреля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки уверены, что России не удастся взять Киев под свой контроль, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI 2 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Этого не будет, этого никогда не случится», — указал Блинкен, напомнив, что США пообещали Украине, что не допустят перехода Киева под контроль Вооружённых сил России.

При этом американский дипломат признал, что в начале специальной военной операции такие опасения действительно существовали. Однако, по его мнению, этого удалось избежать благодаря поддержке Украины со стороны западных стран.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что Россия в начале спецоперации по просьбе западных союзников Украины отвела свои вооружённые силы от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. При этом, когда просьба была выполнена, украинская сторона отвергла все достигнутые договорённости и выбрала путь длительного вооружённого противостояния.

Говоря о том, как Вашингтон относится к потенциальным территориальным уступкам со стороны Украины, в том числе к признанию Киевом вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, Блинкен заявил, что решение этого вопроса остаётся за украинскими властями, но американская сторона так или иначе поддержит их выбор и продолжит оказывать помощь.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью телеканалу LCI госсекретарь США заявил, что американские власти выступают против отправки сухопутных войск на Украину, поскольку это повлекло бы за собой прямой конфликт с Россией. Блинкен подчеркнул, что подобный исход не отвечает интересам ни одной из стран НАТО.