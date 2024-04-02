Воронеж, 2 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменяется в Воронежской и Курской областях, сообщили главы эти регионов Александр Гусев и Роман Старовойт.

РИА Новости / Ульяна Соловьева

«Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — написал в своём Telegram-канале воронежский губернатор.

Указанный режим вводился в области почти на два часа.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — отметил Старовойт в собственном Telegram-канале.

В этом регионе тревога продлилась чуть более двух с половиной часов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России обнародовало информацию о том, что вечером 2 апреля в небе над Курской областью уничтожили четыре дрона ВСУ. Ещё один БПЛА сбили в Белгородской области.

Днём 2 апреля стало известно об атаке двух украинских беспилотников на село Цаповка Борисовского района Белгородской области. В результате этого нападения пострадал один человек. Врачи диагностировали у него контузию, гематому и ссадины правой ноги.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой БПЛА, проинформировал о том, что ВСУ совершили несколько атак по территории России с беспилотниками с применением базового искусственного интеллекта.