Дамаск, 2 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Ибрагимом Раиси выразил искренние соболезнования в связи с ударом Израиля по консульству республики в Дамаске. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило агентство SANA.

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«Президент Башар Асад провёл телефонный разговор с иранским президентом Ибрагимом Раиси и выразил… искренние соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при жестоком нападении на иранское консульство в Дамаске», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Асад от имени сирийского народа выразил глубокое сочувствие семьям погибших. Он также указал, что удар Израиля по консульству Ирана в Сирии не стал для Дамаска чем-то неожиданным, поскольку израильские власти, по его словам, замешаны в убийствах мирного населения в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, расположенному в одном из самых густонаселённых районов Дамаска. В результате атаки погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пятеро представителей этого вооружённого формирования.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили это нападение и призвали Израиль отказаться от каких-либо провокационных силовых акций.

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало удар Израиля террористическим актом и направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с призывом осудить произошедшее. В связи с произошедшим Россия запросила на 2 апреля открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

В ходе заседания СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию и расценивает подобные действия как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности.