Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Россия и Китай призвали мировое сообщество добиться исполнения резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в ходе заседания СБ ООН 2 апреля заявили постпред РФ при ООН Василий Небензя и зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия возмущена тем, что агрессия Израиля в Газе продолжает, несмотря на принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня», — указал Небензя.

К прекращению огня в секторе Газа призвал и китайский дипломат. Гэн Шуан напомнил, что Совбез ООН принял соответствующую резолюцию ещё на прошлой неделе, однако требования так и не были выполнены.

Кроме того, зампостпреда Китая при ООН напомнил, что усугубление палестино-израильского конфликта ставит под угрозу безопасность во всём мире, а также может привести к гуманитарной катастрофе.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял подготовленную десятком стран резолюцию, призывающую к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа. За резолюцию в том числе проголосовали Россия, Китай, Франция и Великобритания. Воздержались лишь Соединённые Штаты Америки, заблокировавшие при этом предложенную Василием Небензей устную поправку к резолюции, предусматривавшую постоянное прекращение огня вместо продолжительного.