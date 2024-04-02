Владимир, 2 апреля, 2024, 23:08 — ИА Регнум. До 15 человек возросло число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Об этом 2 апреля сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 21:00 мск в результате аварии пострадало 15 человек, детей среди них нет. Из них десять человек получили ушибы различных частей тела, этих пострадавших осмотрели медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Петушинскую районную больницу доставлены пять человек. Из них четверо находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести, ещё один пострадавший — в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое. В больницу направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ.

Уточняется, что информация об аварии поступила в региональное управление МВД около 17:10 мск. ДТП произошло на 117-м километре федеральной автотрассы М-7 «Волга». Предварительно, водитель автобуса «ПАЗ», следовавший в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой полосе автомобилем «КамАЗ», осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. В автобусе находилось около 20 пассажиров. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области пострадали 11 человек, из них четверо госпитализированы.