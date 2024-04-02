Севастополь, 2 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, связаны с тренировкой флота. Об этом во вторник вечером, 2 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Ориентировочно до 23:00 на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчётов ППДО (Противоподводной диверсионной обороны. — Прим. ред.) со стрельбой из стрелкового оружия», — написал губернатор, подчеркну, что в городе обстановка спокойная.

Накануне Развожаев предупреждал о громких звуках в связи с запланированными в районе Северного мола тренировками по ППДО с применением различного вооружения, в том числе реактивного.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта губернатор Севастополя сообщил, что российские военные отразили массированную атаку на город. По словам Развожаева, силы противовоздушной обороны сбили более 10 украинских ракет. В результате атаки погиб один человек, ещё одна мирная жительница получила ранения. Повреждения получили пять из шести пассажирских морских катеров, офисное здание районе улицы Руднева, осколки одной из ракет попали в пятиэтажку.