Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию, заявил 2 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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Он отметил, что Москва расценивает указанные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Дипломат назвал такие атаки абсолютно недопустимыми и потребовал прекратить их.

Постпред также подчеркнул, что РФ настоятельно призывает Израиль отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних с ней стран. По его словам, это создаёт угрозу в масштабах всего региона.

Кроме того, Небензя добавил, что Россия призывает Совет Безопасности ООН решительно осудить атаку Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске. При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли частично отразить удар.

В результате налёта погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также ещё пятеро представителей этого вооружённого формирования.

МИД РФ решительно осудил удар по консульству и призвал Израиль прекратить подобные действия. Помимо этого, Россия потребовала провести открытое заседание Совбеза ООН по запросу иранской стороны.

Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на контрмеры и ответ Израилю. Иранский президент Ибрагим Раиси назвал авиаудар Израиля по консульству бесчеловечным нападением