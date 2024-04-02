Владимир, 2 апреля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петушинском районе Владимирской области. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области

Информация о ДТП с участием двух транспортных средств поступила в ГУ МЧС по региону в 17:10 мск. Авария произошла на 118-м километре автотрассы М-7 в Петушинском районе.

Уточняется, что по данным на 20:30 мск в результате массового ДТП в Петушинском районе пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы. Три человека находятся в отделении травматологии, один в реанимационном отделении. Остальные пострадавшие осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что путевой монтёр признал вину в произошедшем на железнодорожном переезде в Ярославской области ДТП с автобусом и поездом. Мужчина признал, что осознанно пустил на пути автобус, в котором в результате столкновения погибли семь человек.

1 апреля на железнодорожном переезде в Ярославской области автобус выехал на пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист использовал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Восемь человек — водитель автобуса и семь пассажиров — погибли, машинист поезда получил травмы. О том, что дежуривший монтёр был нетрезв, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.