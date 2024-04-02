Вашингтон, 2 апреля, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует на саммите альянса в Вашингтоне в июне предложить создать фонд на сумму $100 млрд для финансирования военной помощи киевскому режиму, сообщило 2 апреля агентство Bloomberg.

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По информации издания, Столтенберг предложит выделить эти средства на пять лет. Ожидается, что лидеры стран НАТО подпишут документ. Агентство подчеркнуло, что официальных заявлений по этому поводу не было, не исключено, что к саммиту предложение изменится.

Сообщается, что пока члены альянса спорят, нужно ли учитывать двусторонние поставки оружия на Украину в качестве взносов в этот фонд. Предложение Столтенберга требует одобрения всех стран, входящих в блок, напомнили в издании. Первые обсуждения этих планов могут пройти 3 и 4 апреля на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг в феврале назвал Украину хорошей сделкой для США. Он назвал поставки вооружений Киеву инвестициями в американскую оборонную промышленность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале заявил, что поставки оружия Украине не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт. Он подчеркнул, что такая военная помощь киевскому режиму сделает больней Украине, так как увеличит потери среди украинцев.