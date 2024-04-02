Воронеж, 2 апреля, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляется в Воронежской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Внимание! На территории Воронежской области объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он.

Губернатор отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности. Гусев попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

Кроме того, он призвал граждан найти укрытие и быть готовыми перейти туда в случае необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля ВСУ атаковали двумя беспилотниками село Цаповка Борисовского района Белгородской области. Один из БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль.

В результате случившегося пострадал мужчина, который находился за рулём этой машины. У него диагностировали контузию, гематому и ссадины правой ноги.

Утром 2 апреля БПЛА атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. По последним данным, при нападении пострадали 13 человек.