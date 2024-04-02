Белгород, 2 апреля, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Курской и Белгородской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа», — указали в ведомстве.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены около 20:30 мск. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Белгородской области, ещё четыре БПЛА — над территорией Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Вооружённые силы Украины дважды обстреляли Белгородскую область, применив реактивные снаряды РСЗО RM-70 Vampire. В Минобороны сообщили, что около 16:00 мск российские средства ПВО сбили над территорией региона 17 реактивных снарядов. Ближе к ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении ещё 19 воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате обстрела пострадали десять человек, их доставили в больницы с осколочными ранениями и баротравмами.