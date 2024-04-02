Вашингтон, 2 апреля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен помощью, которую Китай предоставляет России, сообщила на брифинге представитель американской администрации вашингтонской администрации, передаёт NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия была темой наших дипломатических переговоров с КНР с самого начала [конфликта на Украине], речь шла об оказании летальной помощи», — сказала она.

Сообщается, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу. По информации США, это привело к росту военных возможностей РФ в ходе СВО.

Также Байден обвинил Китай в торговле с Россией, позволившей «сгладить» эффект от антироссийских санкций Запада. В американской администрации считают, что такие действия КНР подрывать безопасность в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. Он отметил, что рост двустороннего товарооборота в 2023 году составил 30% и превысил объём в $200 млрд. Сотрудничество между странами развивается в разных направлениях, отметил российский лидер.

Глава МИД Китая Ван И в марте 2024 года заявил, что КНР и России создали новый образец отношений между крупными государствами. Он подчеркнул, что это стратегический выбор Москвы и Пекина, сделанный в интересах народов обеих стран.