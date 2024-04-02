Байден заявил Си Цзиньпину, что обеспокоен помощью Китая России
Вашингтон, 2 апреля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 2 апреля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен помощью, которую Китай предоставляет России, сообщила на брифинге представитель американской администрации вашингтонской администрации, передаёт NBC News.
«Россия была темой наших дипломатических переговоров с КНР с самого начала [конфликта на Украине], речь шла об оказании летальной помощи», — сказала она.
Сообщается, что Вашингтон обеспокоен поддержкой Китая, которая якобы помогает России восстановить оборонно-промышленную базу. По информации США, это привело к росту военных возможностей РФ в ходе СВО.
Также Байден обвинил Китай в торговле с Россией, позволившей «сгладить» эффект от антироссийских санкций Запада. В американской администрации считают, что такие действия КНР подрывать безопасность в Европе.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем. Он отметил, что рост двустороннего товарооборота в 2023 году составил 30% и превысил объём в $200 млрд. Сотрудничество между странами развивается в разных направлениях, отметил российский лидер.
Глава МИД Китая Ван И в марте 2024 года заявил, что КНР и России создали новый образец отношений между крупными государствами. Он подчеркнул, что это стратегический выбор Москвы и Пекина, сделанный в интересах народов обеих стран.