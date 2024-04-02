Курск, 2 апреля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщил вечером 2 апреля губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале

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«Сбит украинский БПЛА. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал он.

Старавойт призвал в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников нужно сообщать об этом по телефону 112. Перед этим губернатор предупредил о возможной опасности атаки дронами.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Курской области в ходе обстрела ВСУ посёлка Тёткино пострадала женщина, она получила осколочные ранения. Кроме того, в населённом пункте произошёл пожар на территории предприятия, от взрывов пострадали пять многоквартирных домов.

30 марта украинские боевики обстреляли в Курской области село Гуево. Никто не пострадал, но взрывы повредили четыре домовладения и хозяйственные постройки. Старовойт во всех случаях пообещал помощь в восстановлении имущества.