Москва, 2 апреля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Украина уже стала террористическим государством. Об этом он заявил 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По факту Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах», — написал политик в Telegram-канале.

Медведев также уверен, что, даже если появятся неопровержимые доказательства причастности конкретных украинских персоналий к терактам на территории России, их не будут судить, а просто «пообсуждают на страницах интернета» в Нью-Йорке, так как добиться суда в ООН нереально из-за русофобской направленности Совбеза. Подытоживая, Медведев призвал решать вопрос кардинально, ликвидируя главных ответственных за террористические атаки «в Киеве или в другом подходящем месте».

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Медведев заявил, что все, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», — легальная и главная цель страны, вне зависимости от государства и статуса.

Теракт произошёл вечером 22 марта, когда террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551. СК заявил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, в МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.