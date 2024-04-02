Москва, 2 апреля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил 5-ю общевойсковую Краснознамённую, ордена Жукова армию с присвоением ей почётного наименования «гвардейская». Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — заявил он.

Путин отметил, что бойцы этого соединения проявили самоотверженность и высокий профессионализм в ходе спецоперации на Украине, а их смелые действия стали образцом при выполнении воинского долга. Он пожелал командирам и личному составу армии здоровья и успехов.

Указ о присвоении 5-й общевойсковой Краснознамённой, ордена Жукова армии почётного наименования опубликовали на сайте Кремля 1 апреля. В нём говорится, что её бойцы проявили массовый героизм, отвагу и мужество.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил с присвоением наименования «гвардейская» 29-ю отдельную бригаду радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова. Он поблагодарил военнослужащих за успехи в выполнении боевых заданий и отметил, что бригада участвует в СВО с первых дней.

27 марта Путин присвоил наименование «гвардейская» 75-й бригаде управления. Глава государства также отметил героизм и стойкость военнослужащих, проявленных в ходе вооружённых конфликтов.