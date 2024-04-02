Москва, 2 апреля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК смогут получить статус инвалида боевых действий, пройдя военно-врачебную комиссию. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru

«Мы обязательно сделаем», — пообещал глава государства на встрече с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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Помимо этого Путин также поддержал инициативу об обеспечении автомобилями с ручным управлением ветеранов с тяжёлой ампутацией. По словам Цивилевой, для них важно социализироваться, и они хотят работать. Президент оценил идею положительно.

«Будем считать, что этот вопрос решён», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Путин поручил представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников специальной военной операции, в частности, предложения по совершенствованию механизма обеспечения их в том числе протезами. Поручение дано правительству совместно с фондом «Защитники Отечества».