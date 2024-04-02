Донецк, 2 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. В Донецке почтили память погибшего 2 апреля 2023 года военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Сотрудники и подопечные местного филиала фонда «Защитники Отечества» возложили цветы к стеле «Россия».

Кадр из видео

Как заявила глава филиала Марина Соловарова, и Донбасс, и вся Россия чтят память героев, приближавших делом и словом победу на фронте и в тылу, и Татарский был талантливым военкором и настоящим русским воином.

«С первых дней борьбы за освобождение Донбасса военкор показывал правду о преступлениях против мирных жителей. Сотни тысяч человек читали и слушали его, проникаясь теми ценностями и смыслами, которые он озвучивал ежедневно. Его несменным девизом были слова «Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнула она.

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С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. Он освещал боевые действия, его слушали и смотрели в том числе и непосредственно бойцы. Татарский оставил после себя заметки о буднях войны, три его книги посвящены боевым действиям.

«Мы с ребятами смотрели «Вечернего Владлена». Он был настоящим патриотом своей Родины и поднимал боевой дух, что самое главное. Жаль, что сегодня мы собрались именно по этому поводу. Владлен был «для народа» и никогда не прятался за ширмой», — отметил молодой ветеран СВО Руслан.

Память Татарского почтили и в Санкт-Петербурге. Неравнодушные возложили цветы к порогу того самого кафе, в котором погиб военкор.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера военкора Татарского прогремел взрыв. Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) преподнесла ему статуэтку, которая, как оказалось, содержала взрывчатку. Татарский погиб. Позднее стало известно, что украинские кураторы следили за ней с помощью помещённого в статуэтку обычного автомобильного GPS-трекера. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.