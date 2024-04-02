Киев, 2 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Киевский режим после теракта в «Крокус Сити Холле» проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. В этом признался руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью британской газете The Times.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Конечно, для нас очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации», — заявил он.

При этом Коваленко заявил, что украинские агенты проводят информационно-психологическую кампанию с целью дестабилизировать российское общество. Он назвал обстановку в России, где проживают различные этнические группы, «благодатной почвой» для подобных действий.

Так, в материале британской газеты сообщается, что, в частности, украинские агенты внедряются в Telegram-чаты, чтобы настраивать собеседников друг против друга. Центр по противодействию дезинформации СНБО также попытался распространить в Сети посыл с сочувствием террористам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Пострадавшие в теракте 2 апреля подали заявление в СК против владельцев «Крокуса».

Четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» арестовали. Как полагает следствие, ещё пять человек являются соучастниками. Их также отправили под арест. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

В СК 28 марта сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами. Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД также заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Глава государства предупредил потенциальных организаторов терактов, что применяемое ими оружие обоюдоострое. Главной целью террористов в «Крокусе», как заявил Путин, стала желание посеять панику и расколоть Россию изнутри.

Слова Путина о решительных мерах в миграционной политике 2 апреля объяснил первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Он отметил, что ситуация требует нового уровня взаимодействия всех профильных служб. По словам эксперта, в новой ситуации, когда, как выразился президент, внутренняя и внешняя угрозы перекликаются, должен быть и новый уровень координации совместной работы. Асафов добавил, что нельзя допустить использование трагических событий для провоцирования розни и ксенофобии.