Новосибирск, 2 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. В Новосибирске мать 26-летнего молодого человека с синдромом Дауна пожаловалась в прокуратуру на директора кинозала, в котором работает её сын. По словам Татьяны Есиповой, рабочее место её ребёнка специально отгородили ширмой от посетителей. Директор кинозала заявил ИА Регнум, что ширма не предназначена специально для сотрудников с синдромом Дауна, она необходима для отдыха персонала, поэтому, по его мнению, обвинения беспочвенны. Также директор заявил, что несмотря на обращение Татьяны, ширму никуда убирать не собираются.

Кадр из соцсети Татьяны Есиповой Ширма, которой закрыли сотрудника с синдромом Дауна

2 апреля 52-летняя жительница Новосибирска Татьяна Есипова пожаловалась в соцсетях на плохое обращение работодателя с её 26-летния сыном по имени Павел. Молодой человеу является инвалидом, у него синдром Дауна. В 2019 году юноша устроился в кинотеатр «Синема» Центра креативных индустрий на вакансию подсобного рабочего кинозала. В учреждении к новому сотруднику и его особенностям отнеслись внимательно, ему помогли влиться в коллектив и оборудовали комфортное рабочее место. Дали наставника. Павел не останавливался на обязанностях подсобного рабочего, но и по мере возможностей старался помогать администратору кинотеатра.

«Он был счастлив, что стал нужен людям! У него появился смысл жизни», — рассказала его мама Татьяна Павловна.

Но ситуация изменилась с приходом в учреждение нового руководства.

«Исполняющим обязанности директора стал Васильев. Когда он первый раз увидел ребят с комплексными нарушениями, пришедших на киносеанс, он в ужасе спросил: «Кто это?». С тех пор началась наша «борьба за выживание». Васильев начал отделять Павла от коллектива, своим небрежным отношением, формируя негативное отношение к моему сыну. Только наставница Павла оставалась для него опорой, но и её вскоре уволили», — говорит женщина.

После ухода наставницы, Павлу было очень тяжело, но он продолжал старательно работать и выполнять все свои обязанности, утвержает его мама. Когда Павел управлялся со всеми своими делами, он шёл к коллегам и предлагал им свою помощь. Но коллектив стал холодно относиться к молодому человеку, на него почти не обращали внимания. По словам Татьяны Павловны, Павла даже однажды отчитали за то, что он заглядывал в кабинеты коллег в поисках новых заданий. Но на этом проблемы инвалида, по словам его матери, не закончились.

«В учреждении собирались открыть проектный офис Фонда культурных инициатив, нужны были кабинеты для новых сотрудников. И, конечно, первым лишним сразу оказался Павел. Я обратилась к Васильеву с напоминанием, что у Павла должно быть оборудовано нормальное рабочее место. А в ответ услышала: «Радуйтесь, что я его не сократил». На время ремонта, сына отправили на простой, а когда он снова вышел на работу, обнаружил, что его новое рабочее место разместили в углу и отгородили от всех ширмой», — возмутилась женщина.

Татьяна Павловна обратилась за помощью к местным чиновникам Минкультуры. 9 апреля Татьяна Есипова отправится на личный приём в министерство культуры Новосибирской области. Кроме того, кинотеатр с проверкой уже посетили представители омбудсмена по правам человека в Новосибирской области.

ИА Регнум также связались с руководством Центра креативных индустрий, чтобы выслушать их версию произошедшего. Исполняющий обязанности директора, тот самый Андрей Васильев, рассказал об условиях работы Павла и отметил, что ширма не относится к рабочему месту инвалида.

«Павел подсобный рабочий кинозала. Он работает на полставки: 4 часа 4 дня в неделю. По правилам, которые прописаны в его индивидуальном плане реабилитации, мы обязаны обеспечить ему рабочее место. Мы его обеспечили. Это стол, стул, освещение и тепло. Ширма — это не его рабочее место. Это временная конструкция, которая у нас просто есть на балансе. На момент фото она стояла возле стола. Сейчас мы её убрали. Эта ширма огораживает зону отдыха любого сотрудника и постоянно перемещается. Она складывается и раскладывается в случае надобности. А ширму мы никуда убирать не собираемся. Она стоит в сложенном виде и если кто из сотрудников захочет ей воспользоваться, я запрещать не буду», — объяснил руководитель центра.

Андрей Васильевич рассказал, что никаких нареканий по поводу качества работы Павла у руководства нет, несмотря на то, что в последнее время молодой человек часто с помощью матери берёт отпускные дни без содержания, чтобы участвовать в постановках новосибирского театра «Глобус».

«Пока кинозал не работал, Павел был в вынужденном простое с оплатой. Он вышел на работу и в тот же день он с мамой написал заявление об отпуске без содержания. Это случилось 13 марта. Мы с мамой Павла разговаривали, и она объяснила, что он загружен в театре, играет роль. Я спокойно подписал этот отпуск. Когда он в следующий раз пришёл на работу, его мама снова попросила об отпуске без содержания, я снова подписал. Но мы с мамой Павла спокойно в этот день разговаривали, я не знаю, чем вызваны все эти претензии», — говорит мужчина.

Исполняющий обязанности директора утверждает, что никаких проблем в коллективе нет, сотрудники хорошо взаимодействуют друг с другом, отмечают вместе праздники, а к столу приглашают не только самого Павла, но и его маму Татьяну Павловну. Кроме того, по словам Андрея Васильева, в центре уже провели проверку уполномоченные органы.

«На прошлой неделе у нас была с проверкой уполномоченная по правам человека Новосибирской области. Она сказала, что есть жалоба от мамы Павла, мы ей всё показали, она у нас пробыла достаточно долго. И сказала, что права Павла не нарушены: ни трудовые, ни какие-либо ещё», — говорит Васильев.

Объяснения руководства кинотеатра «Синема» не показались Татьяне Павловне убедительными, женщина считает, что её сын не сможет сам избавиться от ширмы и будет чувствовать себя одиноким и оторванным от коллектива.

«Это всё неправда. Последний раз я взяла отпуск без содержания для сына только потому, что там эта ширма. Сын не догадается её сам убрать, он с ментальными отклонениями», — объяснила женщина журналистам ИА Регнум.

Татьяна Есипова обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям руководства учреждения.