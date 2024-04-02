Москва, 2 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Народная артистка России Татьяна Конюхова скончалась в возрасте 92 лет, сообщила Гильдия актёров Союза кинематографистов России.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова», — говорится в сообщении на сайте Союза.

В сообщении отметили, что в своих работах актриса сумела раскрыть многообразие женских характеров. В памяти зрителей, коллег, поклонников и студентов Конюхова останется яркой и любимой актрисой, добавили в Союзе кинематографистов.

Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года. В 1955-м окончила Всесоюзный государственный институт театрального искусства, где училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Затем около 20 лет работала профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства.

Актриса сыграла в таких фильмах как «Майская ночь или утопленница», «Доброе утро», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова» и многих других. Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.