Москва, 3 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Девелоперы построят в Москве 147 коммерческих и социальных объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город заключил с инвесторами более 80 соответствующих соглашений.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года, — рассказал Владимир Ефимов. — За это время город заключил с девелоперами более 80 соглашений, по которым в столице будет построено 147 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры».

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, «с начала 2024 года город заключил с инвесторами 14 соглашений о создании 17 мест приложения труда».

«Девелоперы построят 11 офисно-деловых объектов, два торговых центра, два логистических комплекса, учебно-воспитательный комплекс и детский сад», — отметил он. По словам Овчинского, после ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться более 50 тысяч человек.