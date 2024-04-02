Москва, 2 апреля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Теракты последнего времени находятся в одном ряду с идеологией крайнего национализма, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин на встрече с сербским режиссером Эмиром Кустурицей в Кремле.

Sergey Petrov/Global Look Press

«В этом ряду, кстати говоря, и все те теракты, которые мы наблюдаем в последнее время и которые переживаем в последнее время», — отметил российский лидер.

Глава государства также назвал живучей человеконенавистническую идеологию фашизма. Как отметил президент, идеология нацизма используется в геополитических интересах.

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Как сообщало ИА Регнум, на встрече с главами муниципалитетов в январе 2024 года Путин заявил, что после распада СССР националистические идеи на Украине оказались сильнее, что привело к сегодняшней ситуации. Так, националистические элементы на Украине оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку, отметил президент.