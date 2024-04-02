Москва, 2 апреля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал живучей человеконенавистническую идеологию фашизма и отметил, что её используют в геополитических интересах.

Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press

«Удивительно, насколько живуча эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего, не идеологических, а геополитических интересах», — заявил он на встрече с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны Путин заявил, что страна сделает всё для полного истребления нацизма.

По его словам, у преступлений нацистов нет срока давности, и каждое из них продолжит расследоваться. Президент добавил, что стремление миллионов людей по всему миру к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности ничто не остановит.