Филадельфия, США, 2 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов дебютировал за клуб «Филадельфия Флайерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Игра состоялась 2 апреля в Филадельфии. Команда встретилась на стадионе «Уэллс Фарго Центр» с «Нью-Йорк Айлендерс».

TASS/AP/Matt Slocum

Голкипер впервые вышел на лёд в составе новой команды во втором периоде игры, заменив Самуэля Эрссона, и отразил 19 бросков из 21. Две шайбы он пропустил в основное время.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс».

После матча Федотов заявил, что был готов дебютировать за клуб НХЛ «Филадельфия» по ходу матча. Он подчеркнул, что имеет некоторый опыт и ему неважно, когда играть ― с первой минуты или выходить во время матча.

Как сообщало ИА Регнум, по окончании сезона 2021/22 Федотов подписал контракт с «Флайерз», однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок год прослужил в рядах ВС России.

В июле 2023 года Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала. Однако Международная федерация хоккея (IIHF) отказала армейцам в регистрации контракта, а вратаря дисквалифицировали на четыре месяца — начиная с 1 сентября 2023 года

28 марта московский клуб ЦСКА расторг контракт с Федотовым. При этом армейцы сохранили спортивные права на хоккеиста в России.

Экс-голкипер ЦСКА 29 марта перешёл в команду НХЛ «Филадельфия». Позднее в этот же день хоккеист заявил, что очень рад новому контракту с американской командой.