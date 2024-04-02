Москва, 2 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В 2024 году в России могут установить штраф за недопуск сотрудников газовых служб в квартиры. Об этом стало известно 2 апреля.

РИА Новости/Александр Кряжев

«За недопуск газовщиков в дома хотят установить штрафы до двух млн рублей. Максимальное наказание будет установлено за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни», — сообщили «Известия».

Штраф в размере 5—10 тыс. рублей уплатят физические лица за недопуск газовщиков, за уклонение от заключения договора о техобслуживании и за несанкционированную замену газового оборудования. Должностные лица за те же нарушения заплатят от 25 до 100 тыс. рублей, юридические — от 200 до 500 тысяч. Также предусмотрены крупные штрафы за ремонт газового оборудования не уполномоченными организациями и специалистами. Если нарушение данных требований повлекло аварию или возникновение угрозы жизни и здоровью, физлица заплатят 50—150 тыс., должностные — 200—500 тыс., юридические лица — от 500 тыс. рублей до двух млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года депутаты Госдумы положительно оценили увеличение штрафов за недопуск домой газовщиков. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала депутат ГД, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, увеличение штрафа может стать стимулом более ответственно оценивать важность проверок специалистами газового оборудования в многоквартирных домах.