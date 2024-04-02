Киев, 2 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Российские войска наращивают интенсивность наступления в ходе СВО, и самая опасная ситуация на фронте для украинской армии сложилась в районе Часова Яра, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 1 апреля на YouTube-канале «Первый Западный».

Александр Река/ТАСС

«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — сказал он.

Кривонос добавил, российские войска активно наступают на других направлениях, ВСУ несут больше потери. Он также призвал готовиться к обороне Харькова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр долгое время был важным стратегическим узлом для ВСУ, но теперь он стал утрачивать значение. По данным советника, российские войска находятся в километре от города и фактически контролируют передвижение на всех ведущих туда дорогах.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 1 апреля заявил, что российские войска подошли на 650 метров к Часову Яру и копят силы для штурма города широким охватом. Отмечалось, что ухудшение ситуации для ВСУ на этом направлении также признали эксперты в Киеве.