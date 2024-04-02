Москва, 2 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Детская площадка сгорела дотла в Ясенево, сообщил 2 апреля Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

«По предварительной версии, городок сожгли сами дети, неудачно поиграв с огнём», — говорится в сообщении.

По данным источника, в результате пожара никто не пострадал. Жители Новоясеневского проспекта могли наблюдать густой чёрный дым от пожара.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 2 апреля на складе с оборудованием для салонов красоты в Симферополе вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 43 специалиста и задействовали 14 единиц спецтехники.

В городской клинической больнице №3 в Иркутске 1 апреля вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 127 человек. Пожар удалось потушили через полчаса после срабатывания пожарной сигнализации.