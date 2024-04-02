Москва, 2 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Московский экономический форум (МЭФ) стартовал сегодня, 2 апреля, в Москве. Ключевая тема этого года — «Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры». В первый день эксперты форума обсудили факторы, тормозящие развитие страны, организующую роль государства в экономике и действия, которые играют на руку глобалистам.

Пресс-служба МЭФ На Московском экономическом форуме

«Экономическая политика в России сегодня полна парадоксов. В части налогов бедные странным образом платят больше богатых, а сырьевики платят меньше производителей готовой продукции. Существует много ситуативных налогов, которые решают сиюминутные задачи, а не ведут общество к развитию. На нашем Форуме мы будет говорить о странной политике ЦБ, которая не нацелена на развитие и видит своей единственной фактически целью борьбу с инфляцией, и о внешнеторговой политике, которая стимулирует вывоз сырья», — обозначил темы для обсуждения президент промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин, открывая первую пленарную дискуссию форума «Экономика: новая реальность — новые подходы». Он напомнил, что Россия, придерживаясь правил ВТО, соблюдает интересы глобалистов, которые видят в нашей стране только источник сырья. Вместе с тем, наша страна выстояла и развивается, имеет всё для роста, нужна только «стройная и ясная политика», ведущая вперёд.

«Если культурная и экономическая жизнь страны будут нацелены на созидание, на проведение новой индустриализации, на гармоничное совместное развитие и на построение более справедливого мира, мы сможем рассматривать картину в комплексе, без давления, строить реалистичные сценарии и продвигаться к идеальному и гармоничному миру», — резюмировал Бабкин.

Пресс-служба МЭФ Президент промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин

Участники первой дискуссии уделили особое внимание факторам, которые затормаживают это движение, мешают проводить успешную демографическую политику и не дают возможность развивать отечественный научно-технический потенциал.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, несмотря на новое время, экономическое мышление осталось прежним, а одним из сегодняшних парадоксов является продолжающее формирование Фонда национального благосостояния (ФНБ), который выступает в роли стимулятора государственного долга и тормоза экономического развития.

«Считалось, что ФНБ надо накапливать на черный день. Мы же накапливали его и при профиците, и при дефиците бюджета. В 2001–2023 годах прирост госдолга составил 21 трлн рублей, накопленный дефицит бюджета находился на отметке около 8 трлн, пополнение резервного фонда превысило 10 трлн рублей. На самом же деле объём избыточных заимствований больше», — считает она.

Заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка отметил важную роль государства в формировании экономических процессов в стране. На сегодняшний день, по его мнению, экономический потенциал России не раскрыт. Галушка подчеркнул, что в современной России есть управленческое несоответствие реальному потенциалу страны и масштабу вызовов.

Продолжая тему нераскрытого потенциала, председатель МЭФ отметил, что современный образ мышления пока не отошёл от стереотипов 90-х, когда Россия стремилась стать частью глобальной экономики, что в нынешних условиях мешает стране развиваться и является полностью архаичным и устаревшим.

Академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин в своем выступлении акцентировал внимание на том, что страна должна опираться на специалистов, а не на менеджеров, и одновременно готовить высокопрофессиональные кадры в инженерном, научном и образовательном блоках: «Возглавлять высшую школу должны выдающиеся ученые, а не менеджеры, поэтому мы должны уважать тех, кто читает лекции, пишет книги, руководит большими исследованиями».

Пресс-служба МЭФ На Московском экономическом форуме

Подводя итог обсуждению, Константин Бабкин призвал всех помнить о том, что речь идет не просто о деньгах или процентных ставках, а о реальных людях, их возможности создать семью и, ведя созидательный образ жизни, добиться материального и духовного благополучия.