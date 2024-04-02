Вашингтон, 2 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Просчёт Запада в стремлении использовать киевский режим для борьбы с Россией привёл к буквальному уничтожению Украины. Такое мнение выразил американский экономист, профессор Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works.

Presidential Press Service/Global Look Press

«Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — отметил он.

В интервью Вольф также указал на грубую ошибку Запада, отметив, что даже со всем вооружением США, Европы и даже азиатских стран одолеть Россию невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в марте немецкий генерал Харальд Куят заявил, что никакое оружие Запада не сможет помешать России достичь целей специальной военной операции. В этой связи военный заявил, что у ФРГ нет никакого чудо-оружия.

В апреле 2023 года аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон назвали самый грандиозный просчёт Запада в отношении Москвы. Эксперты отметили, что антироссийские санкции, вопреки ожиданиям и предсказаниям Запада, не поставили экономику России на колени. Она также указали на то, что Россия процветает, обретая больше авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо.

Президент России Владимир Путин отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, а лишь затягивают конфликт. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для российских военных.