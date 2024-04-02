Заключённый взял в заложники двух сокамерников в нидерландской тюрьме
Амстердам, 2 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Заключенный в тюрьме в нидерландском городе Херхюговарде взял в заложники двух сокамерников. Об этом 2 апреля сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что это произошло днём 2 апреля и сейчас на месте инцидента работают несколько подразделений полиции, которые пока не применяли силовых методов.
«Неизвестно, как заключенный смог взять в заложники двух своих сокамерников», — сообщили журналисты.
Другие подробности произошедшего не уточнили
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта преступники захватили несколько заложников в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. На место прибыли несколько подразделений полиции и спецназа, а жителей расположенных рядом домов эвакуировали.
Вооружённый мужчина 1 февраля взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Стамбуле. К месту прибыл спецназ полиции, который перекрыл улицы вокруг предприятия.
В городе Ульм в федеральной земле ФРГ Баден-Вюртемберг вооружённый мужчина захватил в заложники четырёх человек. Отмечалось, что это произошло в кафе Starbucks.