Амстердам, 2 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Заключенный в тюрьме в нидерландском городе Херхюговарде взял в заложники двух сокамерников. Об этом 2 апреля сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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Отмечается, что это произошло днём 2 апреля и сейчас на месте инцидента работают несколько подразделений полиции, которые пока не применяли силовых методов.

«Неизвестно, как заключенный смог взять в заложники двух своих сокамерников», — сообщили журналисты.

Другие подробности произошедшего не уточнили

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта преступники захватили несколько заложников в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. На место прибыли несколько подразделений полиции и спецназа, а жителей расположенных рядом домов эвакуировали.

Вооружённый мужчина 1 февраля взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Стамбуле. К месту прибыл спецназ полиции, который перекрыл улицы вокруг предприятия.

В городе Ульм в федеральной земле ФРГ Баден-Вюртемберг вооружённый мужчина захватил в заложники четырёх человек. Отмечалось, что это произошло в кафе Starbucks.