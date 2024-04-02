Вашингтон, 2 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Используемые Вооружёнными силами России планирующие авиабомбы являются большой проблемой для ВСУ и стратегической инфраструктуры на контролируемой Киевом территории. Такое мнение 31 марта высказал генерал НАТО в отставке Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

Кадр из видео Авиационная бомба ФАБ-3000

По его словам, превосходство российских военных в беспилотниках и средствах радиоэлектронной борьбы стало серьёзным вызовом для Киева.

«А эти «Царь-бомбы» (российские планирующие боеприпасы. — Прим. ред.), я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — сказал Ходжес.

Отставной генерал также указал на необходимость оказать помощь Киеву в этом вопросе, чтобы хоть как-то нивелировать подавляющее превосходство российских военных в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс 31 марта признал, что у украинской армии нет оружия, которое могло бы справиться с российскими планирующими бомбами КАБ. По словам эксперта, армии России потребовалась всего лишь пара сотен таких бомб для полного уничтожения обороны ВСУ в районе Авдеевки.

Министерство обороны 1 апреля опубликовало кадры нанесения российским истребителем-бомбардировщиком Су-34 удара по командному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении. На этих кадрах видно, что российские лётчики атакуют позиции украинских войск четырьмя авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.