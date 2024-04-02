Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Блогерша Нелли Хомячкова (Штефан) 21 марта во время стрима оскорбила российских военных, участвующих в спецоперации, назвав их «пушечным мясом», также девушка призвала Россию и её граждан извиниться перед США и Украиной за СВО. Девушка считает Россию «неправильной» страной, но это не помешало ей в 2018 году получить от государства квартиру стоимостью более миллиона рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

С 2014 года 23-летняя Нелли Штефан числилась в списках граждан города Батайска, нуждающихся в жилых помещениях. Девушка с раннего возраста является сиротой. По нашей информации, мама девушки умерла, отец отказался от опекунства, и Нелли росла с бабушкой.

«В документации об электронном аукционе указано, что отдел муниципальных закупок администрации Батайска обязан обеспечить жилым помещением Штефан Нелли Владимировну как ребенка-сироту, оставшуюся без попечения родителей. Обеспечение жильем должно быть за счет федерального и регионального бюджета», — сообщил источник в администрации города.

В 2018 году Нелли Штефан всё-таки получила от государства квартиру в Батайске площадью 25 кв. м. Администрация Батайска из бюджета выделили на покупку такой квартиры 1 110 000 тысяч рублей.

В марте Нелли Штефан стала фигурантом административного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ после своего прямого эфира на сайте знакомств. В нём блогерша оскорбляла российских солдат, восхваляла США и просила всех извиниться перед Украиной. Особое внимание Нелли уделила бойцам СВО, которых она не считает за людей.

«Вы пушечное мясо. Я не уважаю вас. Вы никто. Вы идете туда, чтобы сдохнуть. Почему вы не можете просто подружиться с Америкой? Почему вы не можете сказать Америке, что вы не правы? СВОшники — это пушечное мясо», — заявила девушка во время прямого эфира.

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Ролик завирусился в Сети, и в «гости» к блогерше приехали сотрудники Следственного комитета. В отношении неё возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Батайским судом 2 апреля Нелли Штефан назначен штраф.

«Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

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Вскоре Нелли решила извиниться за свои слова. В новом записанном ролике она оправдала своё поведение тем, что сильно болеет и всё сказанное было из-за действия таблеток от эпилепсии.

«Я очень извиняюсь. У меня была куча эмоций. Я вообще люблю мир. Мне нравятся животные. Мне нравятся люди. Я это сказала, потому что я хочу, чтобы был мир на Земле, чтобы не было войн. Я просто пью таблетки — у меня эпилепсия. И бывает такой момент, что меня переклинивает. Меня просто довели», — заявила девушка.

В своём «извинении» она так и не обозначила четкую позицию по СВО и российской армии. Она просто добавила, что не хочет серьёзных последствий для себя.