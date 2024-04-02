* ОУН-УПА — запрещённая в России организация





Марш вышиванок 1941

В наши дни, спустя более чем 70 лет после Великой Отечественной войны, украинские власти, насаждая украинство, героизируют фашистов из Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и созданной ее лидерами Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прославившейся во время войны своими зверствами. Поскольку эта героизация представляет собой чуть ли не стержень насаждаемого украинства, она заслуживает нашего пристального внимания.

Обеление ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началось еще в президентство В. Ющенко, присвоившего звание героя Украины основателю УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандере. После прихода к власти в 2014 году клики П. Порошенко героизация бандеровцев достигла своего апогея.

Так, в 2014 же году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября, в день празднования образования бандеровской УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле 2015 года глава Службы безо­пасности Украины В. Наливайченко заявил, что его ведомство возьмет на вооружение опыт соответствующих структур ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда же, 9 апреля 2015 года, украинская Рада приняла закон, признающий ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организациями, «боровшимися за независимость Украины в ХХ веке».

В Киеве сегодня существуют проспекты имени Бандеры и Шухевича. В честь бандеровцев переименовывают населенные пункты и улицы. Им ставят памятники. При этом современный украинский политический миф гласит, что бандеровцы не были фашистами и воевали с немцами за независимость Украины. Понять, правда ли это, можно, обратившись к истории ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жертвы украинских нацистов

Жертвы украинских нацистов

Тезис об украинцах как о народе, враждебном «недоразвитым» «москалям», впервые возник в трудах польских теоретиков. В конце XIX века о «москалях» как о финских чужаках, подчинивших себе «подлинных русских» (они же украинцы) говорил псевдоисторик-националист Михаил Грушевский в своей «Истории Украины-Руси». С предельной же четкостью и откровенностью основные постулаты радикального украинства сформулировал в начале XX века другой украинский националист — Николай Михновский. Надо сказать, что публикации Михновского пугали своей откровенностью даже более осторожного в своих высказываниях Грушевского.

В 1900 году Михновский опубликовал манифест «Самостоятельная Украина», в котором говорилось о том, что Украина должна существовать для украинцев. Что пока хоть один враг-чужак останется на украинской территории, украинцы не имеют права сложить оружие. И что все, кто на на территории страны не за националистов, те против них. А в 1903 году публикуются знаменитые «10 заповедей» Михновского, в которых заявлялось уже предельно ясно: «Москали, ляхи, венгры, румыны и евреи — это враги нашего народа». (Позже националисты радикализуют эти заповеди в сакральном для них «Декалоге украинского националиста», указывавшем на необходимость бороться с врагами украинской нации путем ненависти, коварства и преступления.)

Михновский призывал навсегда порвать все связи с Россией, называемой им поработительницей украинцев. Он утверждал, что оскорбленное чувство нации и совершенная в отношении целого народа несправедливость побуждают брезговать признанием моральных связей с российской нацией. Отказавшись от связей с «москалями», далее следует отторгнуть у них якобы исконно украинские земли. От лица украинцев Михновский обещал взять силою то, что им принадлежит по праву. И — воплотить «великий идеал»: построение единой, неделимой, свободной, самостоятельной Украины от Карпат до Кавказа. Смелый географический проект, не правда ли?

Группу, решившуюся провести в жизнь великий идеал освобождения нации, Михновский называл «посланцами идеала». (Позднее оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начнут называть себя «Проводниками украинской нации»). Великий идеал оправдывает любые средства, а потому, предрекал Михновский, борьба с «москалями» будет кровавой и беспощадной.

Все радикальные украинские идеологи — от Дмитрия Донцова до Николая Сциборского — ссылались как на своего непосредственного предтечу именно на Михновского.

В 1917 году, после начавшейся в Петербурге революции, украинские националисты провозгласили независимую националистическую «Украинскую народную республику» (УНР). Главой образованной националистами Центральной Рады стал вышеупомянутый Михаил Грушевский. Именно Грушевский собрал первую конференцию «порабощенных Россией народов». На эту конференцию съехались представители из Польши, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Вместе с украинцами они обсудили создание единого фронта борьбы против России.

Жертвы украинских нацистов

Тогда, впрочем, этим планам не суждено было сбыться. К 1920 году на Украине победила советская власть. УНР прекратила свое существование.

Первой крупной боевой организацией националистов стало образованное в 1920 году Украинское войсковое объединение (УВО). Костяком УВО был батальон сечевых стрельцов армии УНР, выбитых Красной Армией с Украины и осевших в Восточной Европе — в Чехословакии и Польше. Основал УВО командир батальона сечевых стрельцов Евгений (Евген) Коновалец.

По итогам советско-польской войны, завершившейся в 1921 году, Польша получила земли западноукраинской Галиции, на которых тут же развязала свирепые репрессии против коренного населения. Поляки преследовали свою давнюю цель ассимиляции галицийских русинов и украинцев. УВО ответила террором и диверсиями против польских властей. Самой громкой акцией того времени стало организованное 25 сентября 1921 года во Львове покушение на главу Польши Юзефа Пилсудского.

В 1922 году в Галиции Коновалец встретился с Дмитрием Донцовым, бывшим уже тогда известным украинским идеологом. Коновалец предложил Донцову возродить издание «Литературно-научного вестника», основанного до войны Грушевским, для пропаганды в Галиции идей украинского национализма. Донцов согласился, и «Вестник» становится рупором галицийских националистов. В первом же номере Донцов так определил назначение издания: «Вырвать нашу национальную идею из хаоса, в котором она грозит погибнуть, очистить ее от мусора и грязи, придать ей яркое, выразительное содержание, сделать из нее знамя, вокруг которого собиралась бы целая нация».

Жертвы украинских нацистов

Жертвы украинских нацистов

В том же 1922 году Коновалец согласился сотрудничать с начальником отдела немецкой контрразведки полковником Фридрихом Гемпшем. УВО начало получать от немцев деньги на шпионаж против Польши.

В 1923 году в Мюнхене бойцы УВО проходят диверсионную и разведывательную подготовку под патронажем рейхсвера и абвера. Связным между немецкими спецслужбами и УВО становится член УВО Рико Ярый. В следующем году Ярый при поддержке немцев организует разведшколу в Голландии.

Немцы не зря платили УВО. Организация развернула в Польше полномасштабный террор. Взрывы, диверсии, нападения, экспроприации… Террор достиг такого масштаба, что, по свидетельству видного оуновца (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мартинца, в документах для внутреннего пользования польского генштаба того времени признавалось, что «тогдашняя разведывательная сеть УВО была самой большой и лучше всего организованною сетью такого рода в Европе».

Поворотной вехой для украинского националистического движения стала публикация в 1926 году книги Донцова «Национализм» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ), насквозь пропитанной идеями расизма и фашизма. Донцов воспевал весьма специфические качества: волю к власти, экспансионизм, фанатизм, агрессивное отрицание чужого. Западная раса — деятельная и победительная, — противопоставлялась Донцовым зараженным восточным духом «москалям». Книга призывала к построению национального государства методами творческого насилия.

Публикация книги Донцова знаменовала собой переход разработчиков проекта «Украинство» от общих концептуальных наработок — к созданию полноценной и именно политической идеологии. Такое оформление политической идеологии обычно осуществляется в преддверии основания политической партии. И партия националистов действительно в этот период активно формируется.

В ноябре 1927 года на конференции в Берлине украинские националисты договариваются о создании единого координационного центра — Провода украинских националистов (ПУН). Провод начинает готовить учредительный съезд партии.

28 января — 3 февраля 1929 года в Вене состоялся I Конгресс украинских националистов, декларировавший появление единой националистической структуры — Организации украинских националистов. В принятом на съезде «Воззвании Конгресса Украинских Националистов» заявлялось, что целью ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является строительство «Украинской Самостийной Соборной Державы» (УССД) от Карпат до Каспийского моря. В «Воззвании» говорилось: «Только полное устранение всех оккупантов с украинских земель создаст возможности для широкого развития Украинской Нации». Под «оккупантами» имелись в виду прежде всего поляки и «москали».

ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с самого начала носила черты диктаторского единоначалия. Во главе организации находился Провод украинских националистов (ПУН). Глава ПУН был одновременно главой всей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На Венском конгрессе Главой Провода (отныне его стали называть «Вождем») единогласно избирается Коновалец. В состав Провода вошли известные украинские националисты: Н. Сциборский, В. Мартинец, Д. Андриевский, Ю. Вассиян и др.

Штаб-квартира Провода украинских националистов находилась сначала в Женеве, затем в Риме, а к 1940 году переехала в Берлин.

С появлением ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формально УВО стало ее боевым крылом. Фактически же УВО — структура, обладающая реальным боевым опытом, — влила путем создания ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свои ряды интеллектуальный актив тогдашней украинской эмиграции, включая таких крупных идеологов как Сциборский, Андриевский, Ленкавский и др. В результате возникла мощная организация, обладавшая четкой, постоянно совершенствуемой идеологией, разветвленной международной структурой, боевым крылом и связями чуть ли не со всеми разведками мира.

Распространенное в отечественной публицистике мнение, что оуновские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главари были всего лишь банальными немецкими «шестерками», представляется неверным. Сторонники этой версии обычно ссылаются на показания начальника отдела абвера Берлинского округа полковника Эрвина Штольце, называвшего оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Коновальца, Мельника и Ярого агентами своего ведомства. Однако, например, из показаний офицера «Абверкоманды 202» Зигфрида Мюллера следует, что главари ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были как минимум резидентами немецкой разведки.

Кроме того, расхожее умозаключение о том, что «такие-то и такие-то являются агентами того-то и того-то, а значит действуют только в интересах хозяина», не является корректным. Агенты часто действуют и в интересах хозяина, и в собственных интересах. Поэтому не будем рассматривать агентурные связи оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как аналитическую палочку-выручалочку, позволяющую всё, что с ними связано, выводить из факта этой связи. Ограничимся пока фиксацией наличия у оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) а) крепких спецсвязей с немецкой разведкой в период, предшествовавший приходу к власти нацистов, и б) ориентации оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тех, кто их вербовал, на общую фашистскую идеологию. Зафиксировав это, продолжим рассмотрение развития ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Stako Памятник полякам, уничтоженным ОУН — УПА на Волыни и в восточной Польше в 1943—1945 годах. Гданьск. Польша

В начале 1930-х годов спецконтакты оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с немцами укрепляются, благодаря чему организация позволяет себе проводить еще более устрашающие акции террора на территории Польши. Отметим версию, высказанную, в частности, оуновцем (организация, деятельность которой запрещена в РФ) И. Кутковцом, согласно которой целью террористической деятельности ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была провокация поляков на ответные жесткие действия, которые подняли бы украинцев на борьбу против них.

В начале 1930-х годов члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали более 60 покушений и убийств. Жертвами террора стали: начальник восточного отдела МИД Польши Тадеуш Голувко, комиссар польской полиции во Львове Емельян Чеховский и секретарь консульства СССР во Львове Алексей Майлов, убитый, как разъяснялось, «из мести за голодомор 1932−1933 гг. на Советской Украине».

Особую ставку ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда делала на Галицию. Здесь организация тесно сотрудничала с грекокатолической церковью. Характерно, что тайная конференция ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Галиции в мае 1930 года проходила в подземельях львовского собора Святого Юра.

Апогеем террористической деятельности ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало убийство 15 июня 1934 года в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронеслава Перацкого, проводившего кампанию так называемой «пацификации» (насильственного умиротворения и ассимиляции) украинского населения Галиции. Накануне убийства польской полиции удалось раскрыть несколько ячеек ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и арестовать их членов. Непосредственным убийцей Перацкого был Григорий Мацейко. Готовили же операцию по ликвидации главы польского МВД видные оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ): А. Мельник [будущий глава ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Р. Шухевич, Н. Лебедь. Общее руководство осуществлял глава львовской краевой экзекутивы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25-летний Степан Бандера.

Организаторы убийства были схвачены. Важную роль в доказательстве их причастности к операции сыграли попавшие в руки польской полиции документы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (так называемый «архив Сеника»). Суд приговорил Бандеру и Лебедя к смертной казни, замененной затем на пожизненное заключение. Характерно заявление Бандеры на суде: «ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ценит жизни своих членов, очень ценит; но наша идея в нашем понимании настолько величественная, что когда идет речь о ее реализации, то не единицы, не сотни, а миллионы жертв надо положить, чтобы ее реализовать».

В 1934 году, после прихода Гитлера к власти, оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинают сотрудничать с нацистами. Берлинская организация ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вводится в структуру гестапо на правах особого отдела. Связь с немцами по-прежнему держит Рико Ярый. Немцы строят на подконтрольных им территориях казармы для украинских националистов, шьют им форму, проводят тренировки. Всё это делается с целью развертывания подрывной деятельности против Польши и СССР.

В Австрии, в лагере Зауберсдорф, из оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был сформирован так называемый «Легион Романа Сушко» — он же Bergbauernhilfe («Помощь крестьянам-горцам»), — который предполагалось использовать в предстоявшей кампании в Польше. Курировали от абвера это формирование полковник Э. фон Лахузен и генерал-лейтенант Т. Эндерс.

В 1938 году по быстро набиравшей влияние ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был нанесен сокрушительный удар. 23 мая Коновалец, на встрече в Роттердаме с «членом украинского антисоветского подполья», получил от него в подарок коробку конфет. Через несколько минут пакет с коробкой взорвался в руках у Коновальца. Находившаяся там бомба убила украинского националиста на месте. Как выяснилось впоследствии, коробку передал действовавший под прикрытием советский разведчик Павел Судоплатов.

После убийства Коновальца в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгорелась ожесточенная борьба за власть между сторонниками Андрея Мельника и Степана Бандеры (последний на момент убийства «Вождя» еще сидел в тюрьме). Вопрос о преемнике напрочь расколол ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этот раскол, порожденный гибелью Коновальца, был связан не только с его гибелью, но и с противоречиями внутри организации, накопленными в предшествующий период. В числе этих противоречий — давно существовавший разлад между Проводом, находившимся в эмиграции, и так называемым «Краем» (Краевой экзекутивой) ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Галиции.

«Краевики» — молодые националисты, с ранних лет воспитывавшиеся в молодежной организации «Пласт», — были настроены крайне радикально. В «Белой книге ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — брошюре мельниковцев, автором которой считается Сциборский, — так рассказывалось об оппозиционерах: «Основными критериями принадлежности к этой группе является общая гимназическая лавочка, общая комната <…> «академического дома» [там находился штаб Краевой экзекутивы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)], общая тюремная келья и общая экзекутива. Силой обстоятельств они прошли польские судебные преследования, тюрьмы и лагеря. Эти польские преследования они считают своеобразным актом посвящения их в <…> «жрецов революции».

Рассматриваемый конфликт внутри ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во многом задавался уже тем, что «краевики» были галичанами, сильно отличавшимися от жителей остальных земель Украины и языком, и менталитетом. А среди членов ПУН были «этнически чужие» для галичан Сциборский, Андриевский и др. — выходцы с Восточной Украины.

Очевидным главным кумиром и духовным отцом «краевиков» был Донцов, с 1922 по 1939 годы живший во Львове. Как отмечал оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) В. Рудко, галицийская оппозиция имела «многие черты религиозной секты», «пророком» которой стал Д. Донцов. Донцов часто выступал с зажигательными речами в Академическом доме, о котором выше уже упоминалось как о месте рождения оппозиции. Вот как описывает свою первую встречу с Донцовым львовский историк Ярослав Дашкевич: «С товарищами-гимназистами я забрел на доклад Донцова в Академическом доме. <…> Тогда я понял электризирующее влияние Донцова на людей, на студенческую молодежь. Выступал он на фоне темно-красной ткани, которой завесили стену, стоя, по памяти. По памяти приводил порой длинные цитаты. Закончил, легко поклонился, ушел. Никаких вопросов, дискуссий. Все сидели молча». оуновские «краевики» с младых ногтей впитали погромный аморализм донцовской философии и мечтали создать свой «монолитный орден «строителей нации».

Жертвы украинских нацистов

К 1938 году Коновалец опирался на так называемую «Узкую ПУН», состоявшую из трех его ближайших помощников: Барановского, Сеника и Ярого. Первые двое снискали недоверие «Края» после вышеописанной истории с «архивом Сеника»: ходили слухи, что именно Барановский слил архив. Ярый же сумел войти с «краевиками» в тесный контакт.

Ядро обсуждаемой нами группы образовалось при активном содействии Ярого тогда, когда галицийский состав УВО проходил диверсионную подготовку в Берлине. Сложилось это ядро вокруг некоего Ивана Габрусевича по прозвищу Иртен.

О разладе между «краевиками» и ПУН красноречиво свидетельствовала переписка двух молодых представителей ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) того времени: «Считаю своим долгом, — пишет один из них другому, — ликвидировать психоз недоверия и подозрений, которые распространились в семье [ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

После убийства Коновальца ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась в руках «Узкой ПУН» в лице Барановского, Сеника и Ярого. Триумвират назначает Главой Провода Андрея Мельника. Назначение это происходит с явным нарушением установленной в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процедуры: в присутствии членов триумвирата, а не на так называемом Великом Сборе ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (съезде высшего руководства организации), как то было прописано в уставе.

Состоявшийся в августе 1939 года в Риме II Большой Собор ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признал Мельника главой организации. Но «краевикам» не понравилось это назначение. Им не хотелось подчиняться ПУН и они недолюбливали Мельника за его близость к Сенику и Барановскому, которых подозревали в сдаче «архива Сеника».

Лидером «краевиков» был Бандера. Войдя в Провод ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишь в 1931 г., он уже через год проходил обучение в немецкой разведшколе в Данциге. После чего сразу же был назначен главой краевого Провода на Западной Украине.

Мельник имел гораздо более значительный стаж работы в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был ближайшим соратником Коновальца, вместе с которым служил еще в годы Гражданской войны под началом С. Петлюры. Жены Мельника и Коновальца были родными сестрами. Кроме того, Мельник имел тесные связи с верхушкой униатского духовенства, долго работал с грекокатолическим митрополитом Андреем Шептицким, был управляющим лесов Украинской грекокатолической церкви. При Мельнике активное сотрудничество ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с немцами продолжилось. Так, как утверждал апостольский визитатор униатских приходов в Германии Петр Вергун, руководители ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились «на службе у немецкой разведки в интересах Германии».

В сентябре 1939 г., после начала польско-германской войны и захвата Германией части Польши Бандера был отпущен немцами на свободу. Он возглавил группу недовольных назначением Мельника и открыто выступил против него.

9−10 февраля на съезде оппозиционной группы в Кракове создается новый орган — Революционный провод ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главой этого Провода стал Бандера. Революционный провод заявил об отказе признавать Мельника вождем ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В выпущенном съездом «Акте 10 февраля 1940 года» говорилось: «Осознавая свой долг и историческую ответственность за чистоту Националистической Идеи, мы, Проводники и Члены Краевых Экзекутив Организации Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Западных Землях Украины и Украинских Землях под Германией и ведущий актив ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно с волей тех националистических кадров, которыми руководим, отдаем бразды правления Организацией Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в руки Степана Бандеры и тех, кого он позовет».

Среди вошедших в бандеровскую группу были видные члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ): С. Ленкавский, Я. Стецько, Р. Шухевич, И. Габрусевич и др.

Вооружившись «Актом», 5 апреля 1940 года Бандера встретился с Мельником в Италии и говорил с ним как новый глава организации. Мельник отказался вести беседу в таком ключе.

Между группами разгорается настоящая война. Мельник требует от Бандеры предстать перед трибуналом. Бандера в ответ объявляет, что Мельник выведен из состава организации. Так ранее единая ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскололась на два лагеря: ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — мельниковцев, и ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — бандеровцев.

Отметим, что по одной из версий раскол в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был инспирирован немцами, опасавшимися проблем на украинских территориях, которые могла бы им создать крупная националистическая организация. В соответствии с этой версией, еще до смерти Коновальца Ярый, находившийся в очень плотных связях с немцами, начал готовить в Германии оппозиционную группу. И именно эта группа вместе с выпущенным из тюрьмы Бандерой атаковала Мельника, внеся в ряды ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскол, столь ослабивший организацию.

Вышеописанной версии придерживался, к примеру, оуновец (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представитель этой организации в Италии и Ватикане Евгений (Евген) Онацкий, принявший в расколе сторону мельниковцев. Известно, что на Римском съезде ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где избирался глава организации, между Мельником и Ярым произошел конфликт по причине того, что последнего не включили в состав президиума судьбоносного Съезда. В кулуарах Ярый пообещал: «Ну, теперь будет война!». Так вот, в своих мемуарах Онацкий приводит рассказ Барановского о встрече Коновальца с приехавшим с Восточной оуновецем Вельмудом, свидетелем которой он был: «Вельмуд рассказывал Вождю о настроениях и отношениях среди берлинцев, к организации и к Вождю. <…> Речь шла о том, что берлинская группа (Снип, Иртен, Мек и Оршан) старались присоединить и его (Вельмуда) к путчу против Вождя. Далее, они [берлинцы] говорили ему [Вельмуду], чтобы передал на Восточные Украинские Земли, что фактически проводником является не Вождь, а Ярый, и они только Ярого признают проводником».

На то, что Ярый участвовал в расколе, указывают историки как мельниковской, так и бандеровской партии. Правда, его роль в конфликте оценивается ими по-разному. В любом случае, контроль над значительной частью боевых групп оказался после смерти Коновальца в руках Ярого, как и спецконтакты с различными разведструктурами. Немаловажно и то, что Ярый контролировал крупные финансовые потоки, получаемые ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от немцев, а также от американских украинцев.

В оккупации

Ярый был крупной фигурой в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И всё же версию, согласно которой Ярый раскалывал ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по прямому поручению своих немецких хозяев, надо считать именно версией — не более того, но и не менее. Зафиксировав это, установим в качестве несомненного факта резкое укрепление позиций группы Бандеры за счет прихода в эту группу Ярого, обладавшего большими возможностями, в том числе, и в силу своих особых связей с немецкой разведкой.

Бандеровцы обвиняли мельниковцев в том числе в преступной медлительности: Бандера требовал немедленного восстания украинцев на территории СССР, в то время как Мельник распорядился отложить восстание до начала войны Германии против СССР, в ходе которой ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окажется вместе с немцами на советской территории.

Насколько украинские националисты могли рассчитывать сохранить хотя бы видимость независимости, отправившись на Украину в «немецком обозе», как предлагал Мельник?

Ясно, что шансы на это были невелики. Мельник поначалу заверял, что немцы готовят образование независимой украинской армии. Однако уже 28 апреля 1940 года, выступая перед активом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сообщил прямо обратное: формирование Германией украинских частей будет происходить при условии «полного и бе­зупречного признания ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всех распоряжений гитлеровских чиновников в проведении разведывательной работы в интересах Рейха».

Что касается Бандеры, то его группа, борясь с мельниковцами за влияние в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позволяла себе насквозь фальшивую демонстрацию этакой не вполне зависимости от немцев. На эту фальшивую демонстрацию ссылаются нынешние обелители, утверждающие, что Бандера не был связан с нацистами. Но существует слишком много доказательств обратного.

Приведем лишь некоторые из них.

Первое. В апреле 1941 года сторонники Бандеры провели в Кракове собственный Второй Большой Собор украинских националистов. Бандера был избран на нем Главой Провода ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так завершилось формирование ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В программных документах Собора заявлялось, что главные «враги украинцев» — это русские и евреи: «Организация Украинских Националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борется с жидами как с опорой московско-большевистского режима, одновременно осведомляя народные массы, что Москва — это главный враг». Данный тезис представлял собой прямую кальку с гитлеровских идеологических установок.

На этом съезде также впервые было озвучено знаменитое бандеровское приветствие: «Слава Украине! Героям слава!» Вот как описывалась в материалах съезда форма этого приветствия: «Приветствие в организации имеет форму поднятия выпрямленной правой руки вправо наискосок выше головы. Обязательные слова полного приветствия: «Слава Украине!» — ответ «Героям Слава!». Понятно, что данное приветствие является копией гитлеровского «Heil Hitler! Sieg Heil!» (Кстати, приветствие мельниковцев было весьма схожим, но имело некоторое отличие: «Слава Украине!», с ответом: «Вождю Слава!»)

Второе. Несмотря на распри в оуновской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среде, полномасштабная подготовка украинских националистов к диверсионной деятельности шла в школе абвера полным ходом. Перед войной через эту школу прошло значительное число оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из прошедших подготовку в лагерях абвера — в основном, это были члены ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — формируются «Дружины украинских националистов». Позже их преобразуют в карательные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд».

Сотрудничая с немецкими нацистами, оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могли не знать об их стратегических планах. В своей автобиографии «Майн кампф» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в РФ), вышедшей в 1925 году, Гитлер четко указывал: Украина должна стать колонией Германии, украинцы, как «унтерменши», будут вытеснены с Украины, а оставшиеся будут использоваться исключительно как рабочая сила.

Третье. Бандеровцы, как и оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в целом, выступали в качестве рьяных пособников нацизма, его важного карательного отряда. К началу войны численность обеих ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была сравнительно небольшой — примерно 20 000 человек. Но прошедшие спецподготовку, готовые к убийствам, они представляли собой достаточно внушительную и именно карательную силу.

В пользу этого свидетельствует и вся предвоенная пропаганда ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), требовавшая кровавого очищения Украины от всех инородцев, а также от несогласных. Оуновская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) инструкция, изданная в мае 1941 года, гласила: «Наша власть должна быть страшной для ее противников. Террор для чужаков-врагов и своих предателей».

Жертвы украинских нацистов

После же вторжения в июне 1941 года германских войск на Украину подготовленные в немецких лагерях оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули активную деятельность. Так называемые «походные группы» ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вступавшие в украинские населенные пункты вместе с немецкими войсками, сразу же устанавливали там свои органы власти и создавали полицейские отряды. В тылу Красной Армии оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались организовывать вооруженные выступления.

Образованные в начале 1941 года батальоны «Нахтигаль» (нем. «Соловей») и «Роланд», личный состав которых составлял свыше 700 человек, были формированиями абвера, созданными для осуществления диверсионных и карательных операций на стороне противника. «Нахтигалем» командовал бандеровец Роман Шухевич, «Роландом» — еще один украинский фашист Евген Побегущий.

25 июня 1941 года ближайший сподвижник Бандеры Ярослав Стецько писал ему: «Создаем милицию, которая поможет устранить жидов и защитить население».

А 30 июня 1941 года спецбатальон «Нахтигаль» вошел во Львов вместе с немецкими войсками. В городе сразу же начали распространяться листовки с призывом Бандеры: «Народ! Знай! Москва, Польша, Мадьяры, Жидва — это Твои враги. Уничтожай их!».

Тогда же во Львове началась страшная расправа над поляками, евреями и коммунистами. Каратели сверялись с заранее заготовленными черными списками. Зверства во Львове длились семь дней. За это время было убито около 3000 человек, в том числе десятки известных ученых и деятелей культуры. Среди замученных были почетный член многих Академий наук мира математик Казимир Бартель, выдающийся писатель Тадеуш Бой-Желенский, академик Соловий, профессоры Ян Грек, Серадзский и др.

Перед смертью жертв били и всячески унижали: заставляли маршировать на коленях с поднятыми руками, вылизывать мостовую, набирать в рот мусор. Женщин водили раздетыми по улицам.

Свидетель событий Лилит Штерн вспоминала: «В погромах принимали активнейшее участие украинские полицаи с желто-голубыми повязками на левой руке».

Тут необходимо отметить, что украинские полицаи вообще весьма усердно помогали гитлеровцам в расправах. Так, они составляли большую часть карателей киевского Бабьего Яра, участвовали в уничтожении евреев Киева в Бабьем Яру, где было убито не менее 100 тысяч человек. (Характерны сказанные в постсоветский период, в 1993 году, слова депутата Ровенского горсовета В. Шкуратюка: «Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и только 300 немцев». Уцелевшая в Бабьем Яру Д. Проничева вспоминала:

« Украинские полицаи, судя по акценту — не местные, а явно с запада Украины, грубо хватали людей, лупили, кричали: — Роздягаться! Швидко! Быстро! Шнель! Кто мешкал, с того сдирали одежду силой, били ногами, кастетами, дубинками. <…> Некоторые истерически хохотали, <…> на глазах становились седыми. Голых людей строили небольшими цепочками и вели в прорезь… в песчаной стене. <…> Оттуда неслась стрельба, и возвращались оттуда только немцы и полицаи, за новыми цепочками… Время от времени какой-нибудь полицай, рассердясь, выхватывал у матери ребенка, подходил к песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через гребень, как полено ».

Но вернемся к львовским событиям. Уже 30 июня, в день занятия Львова, Ярослав Стецько провозгласил создание независимого «Украинского государства» и назначил своим декретом «правительство» во главе с самим собой. Вечером того же дня бандеровцы во Львове огласили «Акт провозглашения Украинского Государства».

В 3-м пункте этого «Акта», о котором по понятной причине не любят вспоминать современные националисты, указывалось:

«Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.

Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире».

Радость от провозглашения «Акта» длилась недолго. Гитлеровцы расценили затею бандеровцев как самоуправство. Напрасно Стецько рассылал верноподданнические письма Гитлеру, Герингу и Риббентропу с заверениями в искренней верности идеям фашизма. Ничто не помогло, Бандеру и Стецько арестовали. Правда, после нескольких покаянных разговоров с немцами оба были отпущены.

Между тем политическая борьба ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вступления на территорию СССР превратилась в кровавую вендетту. Немцы мастерски использовали эту войну в своих целях, поддерживая отношения с обеими группами.

30 августа 1941 года мельниковцы Сциборский и Сеник, прибывшие на Украину в составе «подходной группы» ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с намерением провозгласить создание «Украинского государства» в Киеве, были убиты бандеровцем Степаном Козием.

Встреча с оккупантом

Выполняя просьбу мельниковцев наказать бандеровцев за эти убийства, 15 сентября 1941 года немцы вновь арестовали Бандеру и Стецько. Их вежливо препроводили в комфортный бункер для «важных арестантов» концлагеря Заксенхаузен, где они и находились до 1944 года, когда вновь понадобились немцам на свободе. (После войны бандеровцы, стремясь дистанцироваться от нацизма, будут пытаться разыгрывать из себя, в связи с пребыванием в этом бункере, «мучеников немецких концлагерей»).

Арест вожаков бандеровцев не привел к сколько-нибудь серьезным гонениям на организацию. Подготовка новых кадров ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Германии шла полным ходом.

Что касается «независимости» Украины, то у мельниковцев с ней тоже не задалось. В октябре 1941 года члены ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали в Киеве «Украинскую национальную раду» во главе с профессором Н. Величковским. Однако гестапо вскоре арестовало и расстреляло членов этой Рады.

Данный инцидент никоим образом не сказался на холуйской преданности рейху самого Мельника, который, находясь в Берлине, держал постоянную связь с немецким командованием, рассчитывая урвать свой кусок от украинского «пирога». Так, 14 января 1942 г. он совместно с Шептицким, Величковским, А. Левицким и М. Омельяновичем-Павленко пишет очередное верноподданическое письмо Гитлеру: «Мы заверяем ваше превосходительство, что руководящие круги на Украине готовы к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объединенными силами немецкого и украинского народов завершить борьбу против общего врага и претворить в жизнь новый порядок на Украине и во всей Восточной Европе».

Бандеровцы между тем понимали, что для выполнения их главной цели — очищения территории Украины от всех «чужаков» — нужна хорошо организованная военная структура.

Жертвы украинских нацистов

В декабре 1942 года на конференции ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во Львове было решено создавать вооруженные формирования. В итоговом постановлении конференции указывалось, что"все боеспособное население должно встать под знамена ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы против смертельного большевистского врага». При этом бандеровцы подчеркивали, что ни о каком противостоянии с немцами речи не идет: «В то время, когда на востоке еще стоят миллионные большевистские армии, любая наша вооруженная акция против немцев была бы помощью Сталину».

Во время войны в материалах политу­чебы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропагандировалось несколько целей геноцида по расовому принципу, притом что основным врагом по-прежнему назывались русские:

«1. Поляки. Всех поляков без различия их политических убеждений считаем агентами иностранных разведок.

2. Москали. Отношение к москалям тех, кто на Украине и Московщине (не на старой территории), является ясным — уничтожить как можно больше. А их аж 90 миллионов.

3. Жиды. Их считаем агентами московского империализма… Но всё же необходимо сначала бить москалей, а потом жидов-недобитков».

Батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» вскоре переформировали в 201-й карательный батальон, занимавшийся расправами над белорусскими партизанами. Командовал батальоном Побегущий, его заместителем был Шухевич.

В конце 1942 года этот батальон расформировали. Однако весной 1943 года была сформирована дивизия СС «Галичина», в которую вошли бойцы 201-го батальона. Один из батальонов этой дивизии возглавил всё тот же Побегущий. «Галичина» стала самым прогитлеровским формированием среди украинских боевых групп. В присяге ее бойцов не было ни единого слова об Украине или украинском народе. Текст присяги вступавшего в дивизию гласил:

«Я, украинский доброволец, этой присягой добровольно отдаю себя в распоряжение Немецкой Армии. Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании…».

Нынешняя украинская власть закрывает глаза на все источники, свидетельствующие о нацистско-оккупационном характере дивизии СС «Галичина», служившей немцам, а отнюдь не делу освобождения Украины. Делается это при помощи попыток смещения центра внимания с обсуждения дивизии СС «Галичина», в которую вошла часть 201-го батальона, на другую часть бойцов этого батальона. В фокусе внимания оказываются те, кто перешел в вооруженные отряды, формировавшиеся на Полесье и Волыни и преобразованные в начале 1943 года в Украинскую повстанческую армию (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возглавил УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Р. Шухевич.

Действительно, в отличие от «Галичины», подразделения УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавленные Р. Шухевичем, формально присягали Украине, а не Гитлеру. В тексте присяги, введенной в июле 1944 года, говорилось:

«Я, воин УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяв в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед Великим народом украинским, перед пролитой кровью всех лучших Сыновей Украины и перед Высшим Проводом Народа Украинского:

Бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков и обрести Украинское Соборное Государство. В этой борьбе не пожалею ни крови, ни жизни и буду биться до последнего вздоха и окончательной победы над всеми врагами Украины. <…>

Когда я нарушу или отступлю от этой присяги, то пусть меня покарает суровый закон Украинской Национальной Революции и придет на меня презрение украинского народа».

И впрямь, во время войны между бандеровцами и немцами случались иногда вооруженные стычки. Сами немцы отмечали, что бандеровцы ведут против них пропаганду на украинских землях. «Там, где это только возможно, немцам нужно воткнуть нож в спину», — призывали бандеровцы украинское население в листовках, распространявшихся на оккупированных территориях.

Но после разгрома фашистов под Сталинградом в феврале 1943 года все эти антинемецкие поползновения были свернуты. После Сталинграда в Великой Отечественной войне произошел коренной перелом, и немцам понадобились дополнительные силы для противостояния Советскому Союзу. В связи с этим процесс формирования украинских вооруженных подразделений пошел гораздо быстрее.

Немцы начали не только позволять украинским полицаям беспрепятственно уходить в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и вооружали данную организацию. Документы свидетельствуют, что УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этот период активно сотрудничала с немцами, передававшими ее группам оружие и отпускавшими ее боевиков в случае пленения.

Добровольцы на службе Гитлеру

Начальник 2-го отдела штаба оккупационных войск генерал-губернаторства гауптман Юзеф Лазарек рассказал на допросе в 1946 году:

«В течение марта-апреля 1944 года лично из гор. Львова через своего подчиненного лейтенанта Винтгассена направил в Черный лес три раза по две груженных машины с оружием. Там было всего 15 тонн разного оружия. Приблизительно 700−800 винтовок, 200 автоматов, 50 легких пулеметов и много боеприпасов.

Наряду с тем, что я снабжал УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружием, отделения 2 отдела при 1 бронетанковой и 17 армии также получили указания о снабжении УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружием в большом количестве.

Приблизительное количество переданного УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оружия с марта по декабрь 1944 года выражалось в 20 тыс. с лишним экземпляров…».

В волынских лесах бандеровцы столкнулись с бандой «УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Полесская сечь» под руководством атамана Тараса Бульбы-Боровца. Отряды «Полесской сечи» состояли в основном из бывших казаков и зажиточных крестьян, недовольных советской властью. Бульбовцы были в хороших отношениях с немцами и надеялись стать регулярной частью немецкой армии. Руководство УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видело в бульбовцах конкурентов. Летом 1943 года конфликт завершился поражением бульбовцев, подчинившихся общему руководству бандеровцев.

Вскоре УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была опробована в деле. В июне 1943 года заместитель Бандеры Николай (Микола) Лебедь отдал приказ «как можно скорее закончить акцию тотальной очистки украинской территории от польского населения». Этот приказ послужил началом страшной кровавой резни на Волыни, в ходе которой было зверски убито более 60 тысяч человек (1/5 часть польского населения Волыни).

Боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружали села, а затем приступали к зверским убийствам. Убивали всех: стариков, женщин, детей, не исключая и грудных младенцев. Людей расстреливали, забивали до смерти дубинами, рубили топорами. Женщин насиловали, беременным вспарывали животы.

Вот одна из инструкций Шухевича подразделениям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«В связи с успехами большевиков следует поспешить с ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах убивать только поляков… К евреям относиться так же, как к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого не жалеть».

Добавим, что бандеровцы не жалели не только поляков и других инородцев, но и своих, не согласных с ними, «несвидомых» соплеменников.

А вот описание обнаруженного в польском селе Паросле после посещения его бандеровцами:

«Грудные младенцы были прибиты к столам кухонными ножами, с нескольких человек содрали кожу, женщин насиловали, у некоторых были обрезаны груди, у многих были обрезаны уши, носы, выколоты глаза, обрезаны головы. После резни устроили у местного старосты пьянку. После ухода палачей среди раскиданных бутылок самогона и остатков еды нашли годовалого ребенка, прибитого штыком к столу, а у него во рту торчал недоеденный кем-то из бандитов кусок квашеного огурца».

Еще одно свидетельство: «На наш двор пришли бандеровцы, схватили нашего отца и топором отрубили ему голову, нашу сестру прокололи колом. Мама, увидев это, умерла от разрыва сердца».

Встреча с оккупантом

Исследователь А. Корман, занимавшийся данной темой, приводит в своей книге более 135 видов пыток, применявшихся террористами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирному населению. Вот только некоторые из них:

«Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы.

Прокалывание детей колами насквозь.

Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт.

Отрезание женщинам груди серпом.

Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых.

Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота.

Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла.

Разрезание живота и высыпание вовнутрь корма, так называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые этот корм вырывали вместе с кишками и другими внутренностями.

Перепиливание туловища, обложенного с двух сторон досками, пополам плотницкой пилой.

Распарывание живота детям.

Прибивание маленького ребенка штыком к столу.

Разрезание ребенка ножом на куски и разбрасывание их вокруг.

Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней — отрезание груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела.

Прибивание маленького ребенка гвоздями к двери.

Бросание на лесной поляне взрослого в пламя костра, вокруг которого украинские девушки пели и танцевали под звуки гармони».

Жертвы украинских нацистов

Все эти зверства стали закономерным воплощением доктрины Донцова и других украинских теоретиков с их идеями творческого насилия и ненависти к инородцам.

Согласно планам советского командования, весной 1943 года в западно-украинские леса были направлены отряды партизан для мобилизации местного населения на борьбу с гитлеровцами, а также для блокировки транспортных сетей фашистов. Бандеровцам удалось значительно осложнить эту задачу. Они отслеживали перемещения партизан и незамедлительно сообщали о них немцам. Вот как вспоминал о бандеровцах один из руководителей партизанского движения генерал-майор Алексей Федоров:

« Воевать с бандеровцами было нелегко, прежде всего потому, что эта мразь избегала боев. При первом же столкновении националисты рассеивались по хуторам, прятались там или маскировались под местных жителей, а когда партизаны уходили, опять восстанавливали свои «сотни» и «курени», чтобы сделать новый рывок на восток. <…> Их контакт с немцами становился всё более откровенным и тесным ».

Жертвы украинских нацистов

Если до 1943 года вербовка в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном происходила добровольно, то уже с лета этого года началась насильственная мобилизация. Тех, кто пытался сбежать, жестоко наказывали: убивали их, их родителей, детей и родственников, грабили и поджигали дома. Численность УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1944 году в результате проведенной такими методами мобилизации достигла 40 тысяч человек.

Перед началом и во время войны украинские националисты, продолжая начатое Грушевским дело, разрабатывают планы подрыва России при помощи «порабощенных народов». Как рассказывалось позже, в 1993 году, в юбилейном номере бандеровского «Бюллетеня АБН», политический комитет ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «активно поддерживал контакты с другими национальными группами. Особое внимание уделялось укреплению этих связей в особенности в период 1940—1941 гг. <…> В течение этого периода было инициировано много контактов на Кавказе, с соседними странами, такими как Белоруссия, и с такими удаленными порабощенными национальными группами как уральцы. Результаты этих контактов и дискуссий обсуждались в журнале под названием «Наш фронт».

К осени 1943 г. в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалось довольно много неукраинцев из окруженцев и военнопленных, а также из расформированных нацистских полицейских подразделений. 21−22 ноября 1943 г. в селе Будераж Ровенской области прошла «Первая конференция порабощенных народов», организованная по инициативе ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лично ее главаря Романа Шухевича. Помимо украинцев на этой конференции присутствовали «представители» двенадцати народов СССР: белорусов, узбеков, грузин, азербайджанцев, армян, осетин, казахов, черкесов, кабардинцев, татар, чувашей и башкир.

В сентябре 1944 года немцы освободили из-под домашнего ареста в Заксенхаузене лидеров ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандеру и Стецько и около трехсот их соратников. Освобожден был и Мельник, отправленный в тот же Заксенхаузен за полгода до этого. Для переброски оуновского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководства и диверсионных групп на Западную Украину и в Польшу на помощь отступающим немецким частям германское командование создало специальный «воздушный мост». Однако советские войска неуклонно гнали врага на запад.

Нацистские плакаты

По мере освобождения Красной Армией Западной Украины не все члены УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступали за линию фронта. Часть из них осталась для осуществления диверсионной деятельности, продолжавшейся на Западной Украине вплоть до 50-х годов.

Другая часть оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их основные вожаки перебрались на Запад. Бандеровская верхушка во главе с самим Бандерой и Стецько обосновались в Мюнхене, где во взаимодействии с ЦРУ и британской разведкой SIS готовила шпионов и диверсантов для засылки в Советский Союз. Как вспоминал советский разведчик Ким Филби в своей книге «Моя тайная война», особенно на участии Бандеры в подготовке отправляемых в СССР агентов настаивали англичане.

Весной 1946 года бывший премьер-министр провозглашенного в 1941 году «Украинского государства» Ярослав Стецько создал в Мюнхене «Антибольшевистский блок народов» (АБН), объединивший бывших нацистских приспешников. Отсчет своей организации АБН вело с упоминавшейся выше «Первой конференции порабощенных народов». При этом в уставе АБН утверждалось, что большевизм является системой «наихудшего типа тоталитаризма». Не правда ли, интересное утверждения в устах фашистов?..

В 1948 году, во времена президентства Гарри Трумэна, по инициативе дипломата Джорджа Кеннана и будущего директора ЦРУ Аллена Даллеса в США начинается операция «Откат» (Rollback). Операция ставила целью противодействие коммунизму путем помощи националистическим движениям в Восточной Европе. С 1951 года на эту операцию каждый год выделялось до 100 миллионов долларов. Идея противодействовать коммунизму совпадала с идеей ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ее главари начали рассматриваться на Западе как «эксперты».

АБН тесно сотрудничал с «Комитетом украинского конгресса Америки» (КУКА), основанным американцем украинского происхождения — известным националистом и русофобом Львом Добрянским. С подачи Добрянского и АБН в 1959 году в США был принят закон о «порабощенных народах». В нем утверждалось, что «империалистическая политика коммунистической России привела, путем прямой и косвенной агрессии, к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других». Таким образом, в законе перечислялись народы, населяющие Советский Союз, — за исключением русского. Согласно этому закону, каждый год в третью неделю июля президент США уполномочивался провозглашать «Неделю порабощенных народов» до тех пор, пока эти народы не приобретут независимость. Закон этот не отменен и по сей день.

В 1966 году при активном участии АБН создается «Всемирная антикоммунистическая лига» (ВАКЛ, она же «Черный интернационал»), вобравшая в свои ряды антикоммунистов, неонацистов и террористов со всего мира.

Фашисты и их западные покровители не стеснялись публичности.

Так, празднование 19 июля 1983 г. 25-й годовщины принятия закона о «Неделе порабощенных народов» прошло с участием представителей американского Белого дома и Конгресса США. При этом, по утверждению Славы Стецько, праздновали не только 25-ю годовщину принятия закона, но и 40-ю годовщину образования АБН в ноябре 1943 г. В мероприятии приняли участие президент Рональд Рейган, вице-президент Джордж Буш, посол США в ООН Джин Киркпатрик, а также целый ряд конгрессменов и сенаторов. Глава АБН Ярослав Стецько выступил с основным докладом. Слава Стецько так вспоминала о праздновании: «По этому незабываемому случаю президент США Рональд Рейган произнес свои знаменитые слова: «Ваша борьба — это наша борьба». Тот великий американский президент сдержал свое слово, и «империя зла» [СССР] это заметила…».

А 20 сентября 1983 года в Люксембурге, в зале Европарламента, прошла XVI конференция ВАКЛ. От Германии на ней присутствовал бывший член абвера, отвечавший за связь с украинскими подразделениями СС и один из руководителей батальона «Нахтигаль» Теодор Оберлендер. От США — один из сооснователей ЦРУ Джон Синглауб. От АБН — Ярослав Стецько и его жена Слава. От «Национального комитета порабощенных народов», созданного автором проекта закона о «Неделе порабощенных народов» Добрянским, — Катерина Чумаченко, будущая жена президента Ющенко.

После развала в 1991 году Советского Союза оуновцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали возвращаться на «независимую» Украину. В числе прочих из Мюнхена вернулась вышеупомянутая Слава Стецько, жена уже умершего к тому времени сподвижника Бандеры.

В 1992 году под руководством Славы Стецько бандеровцы создают на Украине политическую партию «Конгресс украинских националистов» (КУН). Слава несколько раз избиралась депутатом Верховной рады и два раза — в 1998 и 2002 годах — на правах старейшего члена открывала заседание новоизбранного парламента.

Победа на выборах 2004 года президента Ющенко привела бандеровских подпольщиков к власти. Так, бывший гражданин США Роман Зварыч, назначенный Ющенко министром юстиции Украины, откровенничал в интервью украинским «Фактам»:

"Тогда я уже отошел от науки и работал в Мюнхене — офис находился на Цеппелинштрассе, 67 — личным секретарем главы Организации украинских националистов Ярослава Стецько. Отвечал у него за международное направление, а было еще совершенно закрытое, засекреченное — так называемое краевое направление.

— Иными словами, готовили агентуру для работы в Украине.

— Я не сказал бы, что агентуру. Скорее, людей для связи с подпольем. В этом контексте Ярослав Стецько давал мне некоторые спецзадания».

Боевым крылом КУН стала образованная в 1993 году радикальная организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отделился в самостоятельную структуру, возглавленную бандеровцем Дмитрием Ярошем. Во время государственного переворота 2014 г. в Киеве именно «Тризуб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет ведущей силой неонацистского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евромайдана.

Нынешнее поколение бандеровцев не отказалось от своих планов и продолжает их реализовывать. Так, 26 апреля 2014 года тот же Ярош заявил о начавшейся войне в Донбассе:

«Фактически, мы исполнили мечту многих украинцев, и бандеровская армия наконец-то перешла Днепр».

А 16 июня 2017 года Игорь Мосийчук, депутат Рады от «Радикальной партии Олега Ляшко», сообщил о планах на будущее:

« Рано или поздно мы освободим весь Донбасс и Крым, помогая порабощенным Москвой народам, разрушим Россию и будем строить самостоятельное украинское государство от Карпатских гор до Кавказа ».

Напомним, что проект создания Украины «от Карпат до Кавказа» выдвинул идейный предтеча оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Михновский.

В оккупации

Сегодня на Украине опять повторяются зверства, известные по временам Великой Отечественной войны. Сожженные люди в Доме Профсоюзов в Одессе… Найденные ополченцами ДНР и ЛНР останки убитых людей, в том числе с отрубленными и размозженными конечностями, которых перед смертью пытали, наказывая за связь с ополченцами… Бандеровцы снова терроризируют Украину. А украинское население, которому в течение двадцати пяти лет навязывали лживый миф о «героях» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь вынуждено переживать свою историю.

Попытки скрыть связи оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нацистами и факты их общей преступной деятельности, осуществляемые при развертывании проекта «Украинство», натолкнулись на реальную историческую память тех, чьих предков безжалостно уничтожали украинские нацисты — бандеровцы. Напоминание об их преступлениях в условиях всё большего замалчивания злодеяний бандеровского нацизма — важнейшая политическая задача и наш неотменяемый экзистенциальный долг перед предками и потомками.