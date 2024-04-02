Киев, 2 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории оставят украинскую армию без стратегических резервов. Такое мнение 2 апреля высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту.

Juan Moreno/Global Look Press

«Для чего это [удары российских военных] делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — заявил он.

Стариков отметил, что уничтожение украинских объектов электроснабжения оставит Киев без возможности использовать поезда, чтобы отправлять стратегические резервы на фронт, и это лишит украинские войска подкрепления.

После воздушной кампании армия России может начать крупную наступательную операцию в зоне боевых действий, предположил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Стариков сравнил российские фугасные авиабомбы с тактическим ядерным оружием. Он также высказал обеспокоенность возможностью оснащения бомб ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции, так как это, по его словам, подавит морально-психологическое состояние ВСУ. Эксперт также признал, что такой вид оружия разрешён международными военными конвенциями.

Бывший полковник СБУ 30 марта заявил, что российские военные ударами по энергетическим объектам парализуют украинскую армию. По его словам, в результате этого для ВСУ становится непосильной задачей переброска резервов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что российские военные в марте нанесли 192 удара по энергетическим объектам на Украине в качестве ответа на теракты Киева. Министр подчеркнул, что в ходе ударов удалось поразить объекты военной и энергетической инфраструктуры.