Волгоград, 2 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Группа подростков зверски избила пассажира волгоградского автобуса, который сделал им замечание, сообщил 2 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Группа молодых парней вошла на остановке, общались чрезмерно громко, с матами. Один из пассажиров сделал им замечание и тут же получил отнюдь не дипломатический ответ», — рассказал канал.

По данным источника, конфликт произошёл вечером 1 апреля. Подростки жестоко избили пассажира. На просьбы окружающих прекратить это подростки не реагировали. На остановке «Проспект металлургов» пассажира в полубессознательном состоянии выволокли на улицу, где продолжили избивать.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, однако к моменту приезда экстренных служб подростки скрылись. Пострадавшего госпитализировали. Теперь правоохранительные органы разыскивают нападавших.

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Следственный отдел СК в Краснооктябрьском районе Волгограда возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). У 37-летнего пострадавшего диагностировали множественные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщало 13 марта ИА Регнум, в подмосковном Дмитрове неадекватный мужчина из-за конфликта на дороге выбил стекло и начал избивать находившуюся за рулем неслышащую девушку-таксиста. Мужчина нанёс девушке-водителю удар кулаком в лицо. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Помимо этого, расследуется головное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ).