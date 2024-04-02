Киев, 2 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. На Украине разоблачили и задержали организованную преступную группу, во главе которой стоял бывший советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Её участников подозревают в присвоении почти 2,5 млн долларов (около 95 млн гривен). Об этом 2 апреля в Telegram-канале сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура страны.

Global Look press/Bulkin Sergey

Следствие установило, что преступную группу создали в 2021 году с целью контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги». В июне–декабре 2022 года руководитель группировки через подконтрольных организации должностных лиц обеспечил определённой компании заказ на поставку силовых трансформаторов.

«Сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя и перепродавались «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной цене», ― уточнили в прокуратуре.

Правоохранители же задержали руководителя, соорганизатора и двух участников группы. Против них возбудили уголовное дело по статье о присвоении имущества путём злоупотребления служебным положением. За это преступление предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Имя экс-советника офиса Зеленского ведомство не сообщает. При этом депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале написал, что речь идёт об Артёме Шило. До 2021 года он работал в СБУ. После этого он год был советником в офисе Зеленского.

Как сообщило ИА Регнум, в декабре 2023 года на Украине задержали руководителя одного из главных управлений минобороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Помимо этого, в ноябре СБУ заподозрила бывшего замминистра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн (порядка $27,6 млн). По версии следствия, в 2022 году подозреваемый вступил в сговор со своими подчинёнными, закупил некачественную военную форму у частной фирмы. При этом обмундирование оказалось непригодно для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боёв.

В феврале руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что назначенного Зеленским главу администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова ранее уличили в хищении бюджетных средств и продвижении ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).